Nuit Blanche à Paris : programme et infos pratiques

L'art contemporain s'empare de Paris ! Nuit Blanche fête cette année sa seizième édition. Ce samedi soir, vous allez pouvoir découvrir plus de 150 œuvres dans les rues de la capitale de 19h à 7h du matin. Nuit Blanche a pour thème "faire oeuvre commune", célébrer le collectif et le vivre ensemble.

3 000 artistes invités

Deux parcours sont proposés aux curieux. Le premier vous emmène de l'Hôtel de Ville à la place de la République, en passant par les quais de Seine et les Halles. Les berges notamment sont investies par les Berlinois d'Invisible Playground. Le collectif installe de grandes lettres en trois dimensions et vous invite à composer vos propres phrases. Sur le parvis de l'Hôtel de Ville, vous découvrez un monument dédié au siècle des révolutions et créé par le collectif Chto Delat.

L'oeuvre de Chto Delat en face de l'Hôtel de Ville de Paris. © Maxppp - Maxppp

Le deuxième parcours investit le quartier de la Chapelle jusqu’à la gare Rosa Parks. Il passe par la Halle Pajol et le CENTQUATRE. Entre la Halle Pajol et le Pont Riquet, le collectif Mu vous propose deux créations sonores et visuelles sur le thème du voyage et du rail. A la Halle Hébert, le collectif (La) Horde invite les visiteurs à déambuler au sein d’un tournage nocturne.

La RATP fait aussi sa Nuit Blanche

La RATP a décidé de jouer le jeu du festival parisien. Elle met en place un dispositif particulier qui desservira une partie des animations proposées.

Le réseau du métro et du tram fonctionnera jusqu'à 2 heures du matin environ. Entre 2h15 et 5h30, la ligne 1 du métro desservira les stations Gare de Lyon, Saint-Paul, Hôtel de Ville, Louvre Rivoli, Tuileries et Concorde. L'accès sera gratuit.

Sur la ligne 12, les stations Porte de la Chapelle, Jules Joffrin, Pigalle, Saint-Lazare, Concorde et Notre-Dame-des-Champs seront elles aussi desservies de 2h15 à 5h30 du matin. Les lignes Noctilien seront également renforcées.

