Nuit de la chouette en Dordogne : des animations pour décrouvrir les rapaces nocturnes

Dordogne, France

Voilà 20 ans que la Ligue de protection des oiseaux et la fédération des parcs naturels régionaux organisent la "Nuit de la chouette" tous les deux ans, pour connaître les chouettes et hiboux mais également leurs compagnons de la vie nocturne. Une demi-douzaine d'animations sont proposées en Dordogne (cf. liste ci-dessous).

La Dordogne est bien garnie en rapaces nocturnes - Yohan Charbonnier, naturaliste à la LPO

Ces animations permettent généralement, après une petite conférence sur les espèces de chouettes et de hiboux, leurs vie et leur alimentation, de sortir dans les bois pour reconnaître les hululements des différents oiseaux. Un naturaliste peut faire la différence entre les différences espèces qui chantent dans la nuit, et même entre le cri du mâle et celui de la femelle.

La population de hibou grand-duc et de chouette chevêche est satisfaisante en Dordogne, mais la LPO est plus inquiète pour l'effraie des clochers (la fameuse "dame blanche"), qui trouve de plus en plus difficilement où nicher.

À la Saint-Aubin les chouettes se font du bien

Ces "nuits de la chouette" sont organisées au début de la saison de reproduction des rapaces nocturnes. Yohan Charbonnier, invité de France bleu Périgord ce vendredi matin, se souvient du dicton "à la Saint-Aubin, les chouettes se font du bien", le mois de mars est en effet le début de la reproduction.

Yohan Charbonnier ornithologue Copier

Les animations en Dordogne :