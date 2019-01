Nuit de la lecture : la médiathèque de Caen attend 5000 visiteurs

A vos bouquins ! C'est la troisième nuit mondiale de la lecture ce samedi. Avec des événements partout dans le monde, et 200 en Normandie. La bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen fête ses deux ans et espère attirer, comme l'an dernier, beaucoup de visiteurs.

Illustration. Plus de 200 événements auront lieu en Normandie pour cette troisième nuit de la lecture.

Caen, France

Le plaisir de lire se fête partout dans le monde : 5000 événements sont organisés au Mexique, au Japon à Madagascar... En Normandie, environ deux cents animations sont prévues dans les bibliothèques, librairies et lieux publics de la région.

L'année dernière à Caen 5000 personnes avaient participé à l'événement à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Cette année, la "nuit" débute à 15 h 30 avec des lectures scénarisées pour les petits. Au programme également : un escape game, du piano, des lectures nocturnes...

Ce sera également pour la bibliothèque de présenter son nouvel espace "facile à lire". Situé à l'entrée du bâtiment, ce coin ambitionne d'attirer de nouveaux publics. On y trouve des livres très accessibles pour les adultes qui n'ont pas l'habitude de lire, des personnes malvoyantes ou qui sont en train d'apprendre le français, selon Ludovic Charlier, responsable territoire et lecture Caen la Mer. Une police plus grande, des phrases courtes, des chapitres réduits : le concept vient des pays du Nord.

"Ce sont de beaux livres très visuels avec de belles histoires" - Ludovic Charlier Copier

La médiathèque, qui fête ce mois-ci ces deux ans d'existence, est devenu un lieu de vie très fréquenté selon Marc Pottier vice-président Caen la mer délégué à la culture : "00 000 personnes chaque année viennent emprunter un livre, écouter un concert, voir une exposition ou assister à un débat. C'est un lieu de vie. L'ouverture le dimanche après-midi contribue à développer la fréquentation."

"La médiathèque, on n'y vient pas que pour les livres" - Marc Pottier Copier

Il n'y aura pas seulement des événements à Caen : ce sera ambiance polar et tango à Fleury, soirée pyjama à Cormelles, ou des histoires pour les petits à Mondeville. Tous les autres événements en Normandie sont sur le site du Ministère.