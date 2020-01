"Nuit de la lecture" : plus 300 évènements en Bourgogne-Franche-Comté

Et si on profitait de la 4e édition de la "Nuit de la lecture" pour se (re)plonger dans un bon bouquin? Pour inciter à pousser leurs portes, les librairies et bibliothèques de la région multiplient les initiatives du 17 au 19 janvier 2020.