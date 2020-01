Nuit de la lecture : pour les amateurs de BD revisitée, rendez-vous au Centre national du livre à Paris

La quatrième édition de la Nuit de la lecture est organisée ce samedi dans toute la France. En Île-de-France, plus de 800 événements sont prévus pour les amoureux des livres. Au Centre national du livre à Paris, notamment, on vous propose une soirée entièrement dédiée à la bande-dessinée.

Île-de-France, France

Nouvelle édition de la Nuit de la lecture dans toute la France ce samedi, c'est la quatrième cette année. En Île-de-France, plus de 800 animations sont organisées sur les deux jours, 400 lieux mobilisés pour l'événement. À Paris par exemple, vous pouvez aller faire un tour au Centre national du livre, situé rue de Verneuil dans le VIIe arrondissement. Après un escape-game l'an dernier, la BD est à l'honneur cette année. Trois temps forts rythmeront votre soirée entre 16h et 20h.

Lecture partagée, concert improvisé et vidéo sur vos BDs préférées

"En premier lieu, vous pourrez assister à une lecture partagée, avec deux comédiens, où vous pourrez lire en direct de Tintin au Tibet", décrit Estelle Kezstenbaum, en charge des événements au Centre national du livre. "Vous aurez des projections de quelques bulles de Tintin et les comédiens vous aideront à venir lire au micro vos passages préférés." Une lecture partagée proposée de 16h à 18h.

Estelle Kezstenbaum, chargée des événements au Centre national du livre, attend un nouveau succès cette année pour la Nuit de la lecture. © Radio France - Alexandre Frémont

À 18h30, vous avez rendez-vous avec un concert dessiné en live, où chacun pourra proposer à un musicien et à un jeune dessinateur d'interpréter vos scènes de BDs préférées. Par exemple, dans Astérix et Obélix, quand ce dernier répète régulièrement "Ils sont fous ces romains". "Ils les mettront en scène en direct devant vous", sourit Estelle Kezstenbaum. C'est aussi possible d'intervertir des scènes et des personnages. "Il est possible de venir juste y assister ou participer activement à ce concert". Un concert proposé jusqu'à 20h.

Et puis tout au long de la soirée, vous aurez la possibilité de partager votre bande-dessinée "coup de cœur". Vous aurez trois minutes pour convaincre que votre BD est la meilleure devant la caméra. À l'issue, il sera même possible de repartir avec votre extrait.

En préambule de l'année de la BD

Alors pourquoi cette nuit de la lecture autour du thème de la bande-dessinée ? "On propose la Nuit de la lecture 2020 _en préambule de l'année nationale de la bande-dessinée_, souhaitée, portée par le ministère de la Culture et organisée par le Centre national du livre", détaille la chargée des événements au CNL. "On a voulu proposer à tous ceux qui ne peuvent pas aller à Angoulême de venir voir un petit goût de BD ici. C'est une première, pendant un an, toute la France sera aux couleurs de la BD. Vous pouvez même emporter les vôtres, les partager et parler entre vous dans l'espace d'échange et librairie".

L'entrée est libre et gratuite toute la soirée. Pour tous les autres événements près de chez vous en Île-de-France, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de la Culture.