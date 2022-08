Nuit des étoiles : à Lille, repartez avec votre propre photo de la Lune !

AvVous avez rendez-vous avec la Lune ce week-end. Ce sera la nuit des étoiles vendredi 5 et samedi 6 août. Des événements sont organisés partout en , souffle Christophe. ve vingtaine dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sera l'occasion d'apprendre à reconnaître les constellations grâce à des bénévoles passionnés, mais aussi d'observer des galaxies, des étoiles doubles et même des planètes.

ECOUTEZ - On a testé pour vous une "nuit des étoiles" avant l'heure Copier

La Lune sur votre smartphone

A la ferme du héron de Villeneuve d'Ascq, vous pourrez aussi contempler la Lune à travers un télescope, et même la prendre en photo en gros plan avec votre téléphone. La soirée sera animée par le club d'astronomie de Lille. Christophe, l'un des membres, s'attend à faire des centaines de clichés. La manipulation ne prend que quelques secondes, et le résultat est bluffant.

L'un des curieux qui assistent à l'initiation en reste sans voix : "Ca fait rêver. C'est magique et fascinant. Je me souviens de la première fois que j'ai vu les anneaux de Saturne, c'était il y a dix ans mais c'est comme si c'était hier."

Une petite vingtaine de "nuits des étoiles" sont prévues dans le Nord-Pas-de-Calais. - Association française d'astronomie

Les anneaux de Saturne dans le viseur

Pour cette nuit des étoiles 2022, la lune présentera un premier quartier, ce qui permettra de bien observer ses cratères. Vers 23h, les premières planètes se lèveront : Saturne, puis Jupiter et Mars au petit matin. Vous pourrez également apprendre à reconnaître les constellations : outre la Grande ourse que tout le monde connaît, ce sera l'occasion de repérer l'étoile du berger, appelée également étoile polaire, ou encore Cassiopée, le triangle de l'été, l'aigle, le dauphin, ou encore Hercule. La soirée astronomie se transforme aussi en soirée conte, puisque chaque constellation est liée à la mythologie.

Il n'y a pas assez de toute une vie pour observer le ciel

"On se servira des constellations pour nous aider à retrouver des objets beaucoup plus petits et moins lumineux, explique Christophe. Par exemple dans Hercule, qui est au zénith en ce moment, on pourra voir l'amas globulaire M13, des milliers et des milliers d'étoiles agglutinées." Il sourit : "Il n'y a pas assez de toute une vie pour observer tous les objets du ciel, donc le programme est vaste !"

Le club de Lille dispose de plusieurs télescopes dont un motorisé, capable de pointer sur demande les différents objets du ciel et de compenser la rotation de la Terre, pour éviter de devoir régler plusieurs fois son appareil dans la soirée. Grâce à ces outils, vous pouvez admirer les anneaux de Saturne ou encore la galaxie d’Andromède. "Ca nous ramène à notre condition de petites choses dans un univers immense, c'est merveilleux", explique Clément, un membre du club.

ECOUTEZ - Que pourra-ton observer pour cette nuit des étoiles 2022 ? Réponse avec Christophe, membre du club de Lille Copier

La nuit des étoiles malgré la pollution lumineuse

Vous vous demandez peut-être quel est le meilleur endroit pour observer les étoiles dans le Nord-Pas-de-Calais. Réponse : certainement pas la métropole lilloise, de l'aveu même de Christophe, membre du club d'astronomie de Lille. Il pointe la pollution lumineuse : "Ici c'est hyper lumineux, le meilleur instrument d'un astronome n'est pas son télescope mais sa voiture malheureusement."

Ses conseils ? Se rendre à Bapaume, l'Audomarois, le Boulonnais ou encore les Flandres : "par exemple du côté de Méterene au-dessus de Bailleul, là-bas, on voit la Voie lactée", précise Christophe. Malgré tout, il y a de quoi faire, même autour de Lille : "On voit quand même les constellations et les planètes. On a aussi au club des pointures en astrophoto capables de photographier les nébuleuses et les galaxies parce qu'on a de très bons logiciels de traitement d'image."

ECOUTEZ - Quels sont les meilleurs spots pour observer les étoiles dans le Nord-Pas-de-Calais ? Copier

Outre la pollution lumineuse, les observations peuvent être perturbées par les nombreux satellites : "Les Starlink de monsieur Musk, c'est un fléau", souffle Christophe. vec les autres membres du club de Lille, il s'attend à accueillir des centaines de curieux ce week-end. Avant le Covid-19, ils ont reçu jusqu'à 1.000 personnes par soir pour la nuit des étoiles.