Nuit des étoiles 2020 : le programme des animations au Malsaucy

La Nuit des étoiles, c'est tout ce week-end un peu partout en France. A Belfort, la maison de l'environnement propose diverses animations toute la journée ce samedi sur la presqu'île du Malsaucy pour découvrir l'astronomie. Point d'orgue : un parcours d'observation du ciel étoilé avec les astronomes du Planétarium de Belfort.

C'est un moment idéal pour observer les étoiles filantes

"La Terre, au cours de son périple autour du soleil, va rencontrer des poussières laissées par des comètes qui sont passées là par le passé, et donc ces poussières vont générer des étoiles filantes", explique Michel Bardy, président du planétarium de Belfort. "Les trois premières semaine d'août, la Terre traverse ces poussières et il y aura des étoiles filantes, avec un pic vers le 11 août". Il devrait d'ailleurs faire beau et chaud ce samedi, avec une nuit claire au Malsaucy.

Inscription obligatoire et gratuite sur le site de la Maison départementale de l'environnement. - Département

Le programme détaillé

15h - 18h : ateliers observation du soleil avec instruments d'astronomie et ateliers pour les familles avec activités manuelles. Sur inscription (masque obligatoire)

ateliers observation du soleil avec instruments d'astronomie et ateliers pour les familles avec activités manuelles. Sur inscription (masque obligatoire) A partir de 21h : parcours d'observation du ciel étoilé. En raison de la crise sanitaire, les départs seront échelonnés toutes les 45 minutes. Inscription obligatoire et gratuite sur le site de la Maison départementale de l'environnement.

Belle fréquentation du Malsaucy en juillet

Malgré le contexte sanitaire, le site du Malsaucy connaît une belle fréquentation depuis le début de la saison estivale. La base de loisirs, et notamment la plage, ont attiré environ 40.000 personnes en un mois, du 27 juin au 31 juillet.

Selon les saisons, nous nous situons entre 80.000 et 120.000 personnes de mai à début septembre, nous sommes donc plutôt sur une bonne fréquentation, la météo a plutôt aidé et la non fermeture du site début juillet en raison de l'annulation des Eurockéennes a sans doute aidé aussi (le Département)