Déjà reportée une première fois, la Nuit européenne des musées souffre à nouveau du contexte sanitaire. Toutes les visites nocturnes dans la Loire et la Haute-Loire sont annulées, mais certains musées proposent des visites virtuelles. Tour d'horizon.

Nuit des musées 2020 : ce qu'on peut voir dans la Loire et la Haute-Loire

Une exposition au Musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Etienne.

A Saint-Etienne, le Musée d'Art Moderne nous donne rendez-vous sur sa chaîne Youtube pour des interviews d’artistes, des vidéos des coulisses du musées, ou encore des montages d’exposition.

Le musée stéphanois propose également un Jeu en ligne « Trouve ton œuvre sœur » ainsi qu'un atelier à faire à la maison :