Nuit des musées ce samedi : Focus sur 3 musées en Côte-d'Or

Découvrez ou redécouvrez l’histoire du Trésor de Vix et les fabuleuses découvertes du site archéologique du mont Lassois pendant les vacances de #Noël, tous les jours à 15h sauf le mardi. #TresordeVix #musee #archéologie #vacances #visiteguidée #histoire

A post shared by Musée Du Pays Châtillonnais (@tresordevix) on Dec 16, 2016 at 8:39am PST