Nuit des musées : découvrez les sites ouverts et les animations prévues en Centre-Val de Loire

La 19e édition de la Nuit des musées se déroule ce samedi 13 mai. De la tombée de la nuit, jusqu'aux environs de minuit, les musées ouvrent gratuitement leurs portes et proposent des animations. Plus de 2.500 sites sont ainsi référencés par le ministère de la Culture pour cette opération. En Centre-Val de Loire, découvrez ici la liste des musées qui participent à cette opération et les activités proposées.

Cher

Musée Emile Chenon, musée d'archéologie sur la période gauloise et gallo-romaine, de Châteaumeillant : travail de l’école maternelle réalisé dans le cadre de la classe, l’œuvre : l’exposition Tacaclop. Musée gratuit, de 18h à 21h

Indre

Musée George Sand et la Vallée noire à La Châtre : Dj Dgé (Géraldine Gallois) met l’ambiance au musée. "La classe, l’œuvre", pendant toute la soirée, retrouvez les œuvres choisies par les élèves de 3e du collège George Sand (La Châtre) à travers un jeu réalisé dans le parcours permanent du musée par les élèves, de 20 à 23h, gratuit

Indre-et-Loire

Muséum de Tours : visite libre des collections permanentes, qui présentent des espèces naturalisées du monde entier ainsi que des espèces ligériennes et de l'exposition "Les As de la jungle". Jauge maximale étant de 90 visiteurs, le temps d’attente devant l’établissement est susceptible d’être, relativement long, entrée libre

Loiret

Musée Girodet à Orléans : "La nuit des sens", de 19h à 23h, gratuit. Spectacle "NOAH & LUNA - Contes olfactifs" à 21h30 et 22h30 (à partir de 9 ans, durée : 30 min). - La classe l'œuvre "curiosités du XXIème siècle", en continu

Loir-et-Cher

Musée des Beaux-Arts du Château Royal de Blois : de 19h30 à 22h, découverte du sens caché de trois tableaux phares du musée grâce aux élèves du lycée Val de Cher de Saint-Aignan. Des jeux sont prévus

Eure-et-Loir