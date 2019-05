Les années 90 dépoussièrent les musées samedi soir sur la métropole bordelaise

La nuit européenne des musées se déroule de 18 heures à minuit samedi 18 mai. Sur la métropole bordelaise, chaque année un thème est choisi pour rendre l’événement encore plus attractif. Pour 2019, ce sont les années 90 qui sont à l'honneur.

Bordeaux, France

14 musées sont accessibles gratuitement samedi 18 mai de 18 heures à minuit. La nuit européenne des musées sur la métropole bordelaise a pour thème les années 90. La nouveauté cette année : un livret type album Panini invitera les visiteurs à aller de musée en musée pour collectionner des autocollants qui symbolisent le lieu culturel.

La particularité de la ville de Bordeaux : trouver un thème qui permettra d’attirer un public n’a pas l’habitude d’aller au musée. Pour Fabien Robert, premier adjoint à la mairie de Bordeaux en charge de la culture, « Génération 90 » est une thématique assez large pour parler au plus grand nombre : «On a tous plus ou moins des souvenirs de cette période. _C’est l’occasion pour les musées de proposer une invitation amusante qui va être un prétexte pour ramener aux collections et au travail artistique des établissements_».

Dans cette salle samedi soir les visiteurs pourront incarner une pièce de jeu d'échec. © Radio France - Inès Lombarteix

Parmi les événements marquants de cette édition 2019 : un jeu d’échec grandeur nature au CAPC. Le public est invité à prendre la place d’un pion. Un dispositif qui fait écho à l’exposition de Takako Saito, une artiste japonaise qui s’inspire de ce jeu à damier dans ses œuvres.

La musique viendra aussi s’inviter dans les serres du jardin botanique avec boules à facettes et stroboscope. Du côté du musée des Beaux-arts des chorales reprendront des classiques des années 90.

Pour faire passer le temps dans les files d’attente, des bénévoles de la maison de l’Europe de Bordeaux viendront divertir les visiteurs avec des quiz sur les années 90 notamment.

L’an dernier, un peu plus de 30 000 personnes ont assisté à la Nuit européenne des musées sur la métropole bordelaise.

Un pass TBM à 3,10 euros est aussi disponible pour se déplacer pendant la soirée.

Le programme complet ici.