Nuit des musées en Auvergne : un cocktail réjouissant entre Hip Hop, expo Nationale 7, et Saint-Saëns

Ce samedi soir, sortie obligatoire pour tout le monde ! Les musées ouvrent leurs portes en soirée et l'entrée y est gratuite. La 17 e Nuit européenne des musées offre un programme éclectique. La culture autrement, accessible à tous, adultes et enfants.

La Nuit européenne des musées est de retour et on aurait tort de s'en priver. En Auvergne, beaucoup de choses à voir, à faire, à découvrir, tout en respectant les règles sanitaires encore en vigueur. Si vous êtes en panne d'idées, en voici quelques unes.

Dans le Puy-de-Dôme

Inattendu, un spectacle Hip Hop au Musée d'art Roger-Quilliot à Clermont-Ferrand. Medhi Kotbi, chorégraphe et danseur autodidacte, marie la musique baroque et la danse urbaine. Quand Vivaldi rencontre le Hip Hop ! Spectacle à 22 heures, en lien avec les expositions "Roland Furieux à Effiat, un mystérieux décor sous Louis XIII" et "Jacques Callot, génie de la gravure sous Louis XIII". Tout public, mais nombre de places limité.

Hip Hop baroque, lors de la toute première représentation à l'opéra de Clermont-Ferrand en 2019 - © Yann Cabello

Le Musée de la Résistance, à Chamalières, propose une lecture publique de 20 heures à 21 heures 30. Elle porte sur les biographies de deux résistants. Ensuite, le public pourra partager un extrait de livre qui l'a marqué.

Le Musée de la vigne et du vin de Basse Auvergne, à Aubière, est ouvert exceptionnellement de 20 heures à minuit.

A Riom, visites libres au Musée Mandet et au musée régional d'Auvergne.

Inattendu là aussi, du cinéma en plein air au Musée de la céramique de Lezoux. Projection à partir de 21 heures 45 de La La Land (oui, vous avez bien lu !) avec les inoubliables Ryan Gosling et Emma Stone. Il est recommandé de faire un détour par les collections permanentes du musée et cette expo temporaire dépaysante : "Premières impressions". Elle raconte comment les hommes ont toujours reproduit les images en série, bien avant l'invention de l'imprimerie.

A Volvic, visites libres au Musée Sahut pour découvrir l’exposition Chabrol, un artiste qui a œuvré pour le rayonnement de la pierre de Volvic.

Et ailleurs ...

Dans l'Allier, si vous aimez le vintage, ne manquez pas l'expo"Route des vacances N 7-N 9 : étape à Moulins. C'est au Musée du Bâtiment de Moulins. Y sont reconstitués deux hôtels-restaurants emblématiques de la ville qui accueillaient les parisiens en partance vers le sud, avec leurs nappes Vichy rouge et blanc, et les parasols "La Meuse". La station-service Esso, qui se trouvait à l'entrée de la N 7, est également reconstituée avec sa façade art déco.

La station Esso de Moulins reconstituée au musée du Bâtiment - © Musée du Bâtiment

Toujours à Moulins, au Centre national du costume de scène visite incontournable de l'exposition permanente consacrée à Rudolf Noureev, l'un des plus grands danseurs de tous les temps. Une expo temporaire raconte le travail de Yannis Kokkos, costumier et metteur en scène de la scène française et internationale. Et pour fêter les 15 ans du CNCS, l’artiste Zach Oreo dessinera une fresque à la bombe ce samedi en fin de journée.

Vichy célèbre les 100 ans de la disparition de Camille Saint-Saëns. Le Musée de l'opéra a monté une exposition autour du compositeur qui a effectué deux séjours dans la cité thermale : en 1913, pour un festival qui lui est consacré, et en 1917 Saint-Saëns donne un récital au Grand Casino de Vichy.

Dans le Cantal, visites libres à Saint-Flour du Musée d'Art et d'Histoire Alfred Douët et du Musée de la Haute Auvergne.

En Haute-Loire, passage obligé par le Musée Crozatier du Puy-en-Velay.

