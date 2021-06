Nuit du handicap à Dijon : une manifestation festive pour une société plus inclusive

La Nuit du handicap aura lieu ce samedi dans le Parc du château de Pouilly à Dijon. Une manifestation festive organisée par plusieurs associations pour rendre le handicap plus visible et pour créer une société plus inclusive.

Près de 80 % des personnes handicapées souffrent en fait d'un handicap invisible. Pour faire avancer les choses en matière d'inclusivité et d'accessibilité, plusieurs associations organisent ce samedi la Nuit du handicap dans le parc du château de Pouilly à Dijon. Des rencontres, des spectacles, des activités pour mieux comprendre à quoi ressemble le quotidien des personnes handicapées.

En Côte-d'Or, il y a encore du travail concernant l'accessibilité des emplois ou des activités culturelles, explique Dominique Allain, le coordinateur de la Nuit du handicap à Dijon. Pour que chacun puisse se rendre compte du chemin qu'il reste à parcourir, petits et grands sont invités à participer à cette manifestation festive et gratuite samedi 12 juin entre 17h et 22.