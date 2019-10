Nuit du polar à Châteauroux : les derniers détails sur le festival

La festival de la Nuit du polar débute ce mercredi à Châteauroux. Que faut-il en attendre ? Et quelles évolutions sont envisagées pour l'année prochaine ? On a posé ces questions à l'organisateur de l'événement.

Châteauroux, France

Châteauroux plonge dans une ambiance "polar" à partir de ce mercredi 9 octobre. Le festival de la Nuit du polar débute, avec plusieurs types d'événements : des animations, un salon, ou encore un 'escape game' géant dans les rues de la ville. Gilles Boizeau, organisateur de l'événement, était l'invité de France Bleu Berry ce mercredi matin, pour livrer quelques derniers détails à propos de l'événement, et de son évolution future.

Une édition encore enrichie l'année prochaine

Un 'escape game' géant sera proposé dans les rues de Châteauroux ce week end du 11 et 12 octobre. Une animation qui connaît un succès fulgurant puisque les places sont parties très rapidement. L'événement a déjà été étiré sur un jour supplémentaire [deux soirées au lieu d'une précédemment]. Est-il envisageable qu'il y ait encore plus de soirées 'escape game' l'année prochaine ? "Deux soirées c'est déjà beaucoup en termes logistiques (...) On réfléchit à une autre manière d'enrichir la Nuit du polar" répond l'organisateur de l'événement Gilles Boizeau.

Quand à 'l'escape game' proposé cette année, un certain mystère flotte : quelle sera l'énigme proposée ? Gilles Boizeau veut bien sûr conserver secrète l'intrigue, pour la réserver aux joueurs. Seul indice : l'histoire se déroule "sur fond de crise sanitaire".