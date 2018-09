Châteauroux, France

L'année dernière il avait fallu tout juste 36 heures pour que tous les sésames de participants à la nuit du polar s'arrachent, cette année ce sera peut-être encore plus court. Ce "Cluedo" géant, enquête grandeur nature dans les rues de Châteauroux, connaît cette année sa cinquième édition. Les éditions "La Bouinotte" qui organisent l'événement attendent 700 participants.

"On vous conseille de vous équiper d'une lampe torche"

Comme d'habitude les équipes seront composées de cinq personnes : comptez 20 euros par participant. L'enquête cette année tourne autour "de chasseurs de crocs", "de corps pas tout à fait décomposés", selon Hélène Hémon, la rédactrice en chef de la Bouinotte. Elle conseille aux participants de s'équiper d'une lampe torche.

On a oublié quelque chose ? Ah oui, l'adresse du site : https://www.la-bouinotte.org/

Christophe Hondelatte, parrain de l'édition 2018

La soirée jeu sera précédée d'une journée salon du livre. Le but : "amener le réel dans le livre et le rendre vivant", selon Gilles Boizeau, le directeur de la Bouinotte. C'est pourquoi deux journalistes spécialistes de la rubrique faits divers sont les invités de marque de cette cinquième édition. Le parrain s'appelle Christophe Hondelatte, animateur de Hondelatte raconte sur Europe 1 et connu pour avoir popularisé Faites entrer l'accusé sur France 2 (et qui a fait ses classes à Radio Berry Sud). L'invitée d'honneur s'est elle fait connaître dans les colonnes de Libération pour plusieurs grandes enquêtes : Patricia Tourancheau vient de sortir un livre sur l'affaire Grégory.

Parmi les auteurs du fictif qui seront présents à Châteauroux : Sandra Martineau, Thierry Berlanda, Jean-Philippe Depotte, Patrick Caujolle et plein d'autres à découvrir sur le site de la maison d'édition.