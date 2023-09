Nuit européenne des chercheurs à Dijon : "le but, c'est d'expliquer nos travaux avec des mots simples"

Que diriez-vous de vous plonger dans la peau d'un scientifique, le temps d'une soirée ? C'est possible vendredi 29 septembre sur le campus de la fac de Dijon où une centaine de chercheurs participent à la Nuit européenne des chercheurs . Plusieurs activités sont proposées telles que la visite de laboratoires, des ateliers pratiques et des conférences sur différents thèmes, comme l'eau, le vin ou les sciences sociales. Estéban Serrano, doctorant en physique, propose lui un atelier sur le thème de la lumière… mais où le visiteur sera totalement plongé dans le noir.

Estéban Serrano va montrer aux visiteurs comment la lumière circule dans une fibre optique © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"On n'est pas que des chercheurs enfermés dans nos laboratoires"

"Cet évènement est important je trouve, confie Estéban Serrano. C'est la bonne occasion pour nous de présenter nos travaux de recherches et de les expliquer le plus simplement possible au public. On veut aussi montrer que nous ne sommes pas que des chercheurs enfermés dans nos laboratoires, nous sommes ouverts sur le monde !"

Mais vulgariser son travail scientifique n'est pas toujours chose simple. A l'Université de Bourgogne, des cours sont justement donnés aux jeunes doctorants pour apprendre à expliquer leurs travaux avec des mots simples. " Ces cours sont une très bonne idée et nous permettent ensuite de nous adresser à tous les publics, des jeunes enfants en primaire aux personnes plus âgées."

La Nuit des chercheurs à Dijon commence à 18h00 et se termine à minuit. Certains ateliers sont sur réservation.