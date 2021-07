Nuit européenne des musées : deux musées quimpérois s'associent pour des animations communes

La 17e édition de la nuit européenne des musées est organisée ce samedi 03 juillet. A Quimper (Finistère), les musées des Beaux arts et départemental breton seront ouverts de 20h à 23h, avec des visites guidées, des animations, et même une enquête commune à réaliser en famille.

Pour la 17e édition de la nuit européenne des musées ce samedi, deux musées de Quimper ouvrent gratuitement leurs portes de 20h à 23h sans réservation : le musée départemental breton et les Beaux arts. Un événement avec une saveur particulière pour ces établissements, heureux de retrouver le public après plusieurs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire.

Au programme, des visites flash pour découvrir les œuvres selon ses envies. Au musée des Beaux arts, trois guides proposent trois thèmes avec des présentations de 15 minutes, avec des départs toutes les demi heures à partir de 20h30. Les visiteurs ont le choix entre des sections de l'exposition Henry Moret ouverte depuis la semaine dernière, Jean Moulin en Bretagne ou la Bretagne en XXL. Au musée départemental breton, les visites de 20 minutes sont organisées au hasard d'un chapeau que la médiatrice tend aux visiteurs avec, à l'intérieur, des œuvres d'Alphonse Mucha.

Une enquête entre les deux musées

Pour marquer leur retour, les deux musées quimpérois ont décidé de créer une animation commune : une enquête à réaliser en famille pour retrouver la recette d'un musée idéal. "C'est aussi un clin d'œil après la fermeture des musées, donc on a besoin de réfléchir sur ce qu'est un musée et sur son utilité, mais je n'en dis pas plus pour laisser la surprise", sourit Florence Rionnet, la directrice adjointe du musée des Beaux arts. L'enquête dure environ une heure et est accessible dès sept ans.

Le musée des Beaux arts propose aussi un aperçu du travail éducatif réalisé par trois écoles primaires quimpéroises à travers un film qui sera diffusé sur les réseaux sociaux ce samedi soir.