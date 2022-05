Nuit européenne des musées : une sélection d'idées sorties en Ile-de-France

Pour cette 18e édition de la nuit européenne des musées, les organisateurs vantent une programmation éclectique en Ile-de-France. France Bleu Paris a repéré pour vous quelques idées de sorties.

Ce samedi c'est l'occasion de redécouvrir des institutions sous un jour nouveau. Au château de Versailles par exemple, l'accent est mis sur la petite écurie, autrefois réservée aux carrosses et devenue galerie de sculptures. Au musée de Cluny, le musée national du Moyen-Age qui vient tout juste de rouvrir dans le quartier Saint-Michel à Paris, rendez-vous au frigidarium, la partie froide des thermes de Lutèce pour une performance musicale à base de bols en cristal. Musique toujours avec ce concert électro-oriental au musée d'histoire de l'immigration de la porte Dorée qui fait écho à l'exposition temporaire actuelle, Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours.

Devenez enquêteur au musée de la préfecture de police

Si vous n'êtes pas danseur, peut-être serez-vous joueur. Le musée de la préfecture de police, rue de la montagne St-Geneviève dans le 5e vous propose de vous glisser dans la peau d'un enquêteur et de partir sur les traces des malfaiteurs après le casse d'une banque.

Plus insolite encore, le musée de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. C'est l'un des plus anciens puisqu'il date de 1766. Sa collection de tératologie, consacrée aux malformations animales, a de quoi vous donner quelques frissons. Et puisque la nuit, c'est le royaume des monstres, pourquoi ne pas aller au musée d'art et d'histoire de Melun. L'exposition présentée en ce moment s'appelle justement "Monstre, fais-moi peur".

Attention, certaines de ces activités nécessitent une réservation. Le programme dans son intégralité est à consulter sur le site de l'événement.