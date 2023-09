Nuit One Piece : à Châteauroux, les libraires se mettent en mode "pirate"

c’est la deuxième série de bande-dessinées la plus vendue de l’histoire, derrière un certain Superman. Plus de 515 millions d'exemplaires écoulés dans le monde depuis 1997 pour l'œuvre d'Eichiro Oda, 34,7 millions en France depuis son lancement en 2000**.** Le Manga "One Piece" est a l'honneur ce soir à l'occasion de la sortie du 105e tome du manga culte. Trois librairies de Châteauroux organisent donc ce vendredi 29 septembre La nuit One Piece .

Clarisse, libraire à "Librairix" chapeaute ce projet depuis un mois. "Un peu de stress car on espère que tout le monde va passer une bonne soirée, mais très impatiente d'accueillir tout le monde". Au programme de la soirée : des quizz par équipe, des dégustations, un atelier de dessin "pour que chacun dessine son pavillon, son drapeau de pirate" précise Clarisse.

Nuit One Piece 2023 à Librairix, à Châteauroux dans l'Indre © Radio France - Corentin Bemol

Des pochettes avec des goodies seront distribués, avec de fausses pièces de monnaie. Pour l'anecdote, La monnaie dans l'univers de One Piece s'appelle le berry. A noter que les fans présents sont invités à venir en cosplay (déguisement) de pirate ou d'un personnage de l'œuvre. Tout l'équipage de la librairie sera d'ailleurs sur le pont demain, en marinière, pour accueillir les participants.

Concours de Cosplay

A la librairie des arcanes, programme similaire. "on a du refuser du monde car on a déjà des réservations pour une quarantaine de personne" se réjouit Elodie Bonnafoux, directrice de la librairie, qui ajoute qu'un concours du meilleur cosplay est organisé, "on offre un petit cadeau à celui qui aura le plus beau déguisement".

La Fnac de Châteauroux organise également cette soirée.

Dans le Cher, deux librairies l'organise : Librairix Mangacomix et Kimeshoten. La soirée dans toutes ces librairies commence à 19h. Le tome 105 des aventures de Luffy l'homme au chapeau de paille, sera disponible à la vente à 21h.