Nuits Carrées à Antibes : 3 artistes dévoilés ce midi (dont Pierre de Maere)

JOK'AIR Jeudi 22 juin 2023

2020 fut l'année des certifications pour Jok'Air. En plus de son album Jok'Travolta certifié disque d'or, les titres Bonbon à la menthe, Mon survet, Squale sont singles d'or et le titre Las Vegas certifié single de platine. Une année particulière mais riche, que Jok’Air a couronné avec l’album VIe République.

SEUN KUTI & EGYPT 80 Vendredi 23 juin 2023

Seun Kuti est le plus jeune fils du pionnier de l'afrobeat Fela Kuti. Il a passé la majeure partie de sa vie à préserver et à étendre l'héritage politique et musical de son père en tant que leader de l'ancien groupe de ce dernier, Egypt 80. Fela décède en 1997, et Seun, conformément à la volonté de son père, prend la tête d'Egypt 80. Il ajoute depuis lors sa propre touche à la musique et transforme l'afrobeat avec sa propre signature musicale en pleine croissance et évolution.

PIERRE DE MAERE Samedi 24 juin 2023

Pierre de Maere, la nouvelle révélation venue de Belgique, poursuit son ascension. Les hostilités sont lancées l'an dernier avec la sortie de Un jour je marierai un ange, et depuis il ne cesse de nous surprendre et de relever les défis. Son passage à Antibes est l'occasion de découvrir son premier album Regarde-moi qui paraît le 27 janvier.

