Nuits de Fourvière 2023 : Polnareff, Zazie, Biolay, Ben Harper, Lavilliers et Pomme annoncés cet été à Lyon

La programmation des Nuits de Fourvière 2023 a été dévoilée jeudi à Lyon. Le festival se déroule comme chaque année au théâtre antique sur la colline de Fourvière et met à l'honneur musique, danse, théâtre ou cirque. Près de 40 concerts vont se dérouler à la nuit tombée (21h30) du 31 mai au 28 juillet. La billetterie doit ouvrir le mercredi 15 mars à 12h. En 2022, les Nuits de Fourvière avaient attiré 153.000 spectateurs, opérant un spectaculaire rebond après deux éditions plombées par l'épidémie de Covid-19.

ⓘ Publicité

Benjamin Biolay, Zazie, Disiz et Christine and The Queens © Maxppp

Une programmation éclectique

Parmi les artistes conviés figurent Michel Polnareff , en tournée après une absence de six ans en France, les pionniers du zouk de Kassav', pour un hommage à leur fondateur Jabob Desvarieux décédé en 2021 , les rockeurs de l'Ohio The Black Keys, Christine and The Queens , de retour avec un nouvel album aux accents des débuts. Sus scène, on retrouvera également, des Lyonnais : Benjamin Biolay , Pomme et Catherine Ringer, pour un spectacle intimiste mêlant musique et poésie. Bernard Lavilliers, Simply Red, Ben Harper, The Blaze, Sigur Rós, Deluxe, Souad Massi en duo avec Imany, Queens of the Stone Age, Jeanne Added , The Blaze, Zazie, Albert Dupontel et Disiz complètent l'affiche.

Catherine Ringer et Ben Harper © Maxppp

Parmi les concerts en juin et juillet 2023

Imany et Pomme © Maxppp

Dix artistes immanquables, la sélection France Bleu