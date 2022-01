Nuits de la lecture : découvrez une sélection des événements programmés en Ile-de-France

En Ile-de-France 300 lieux participent à la sixième édition des Nuits de la lecture organisées pour la première fois par le Centre National du Livre. Plus de 600 événements sont déjà programmés du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022. Découvrez la sélection de France Bleu Paris.

Si vous aimez les livres, vous aurez l'embarras du choix en Ile-de-France pour la sixième édition des Nuits de la lecture sur le thème de l'amour. Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, 300 lieux, médiathèques, librairies, musées, établissements scolaires, etc., sont ouverts au public pour cette manifestation autour du livre organisée pour la première fois par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture.

Plus de 600 événements sont programmés. Attention, une inscription est presque toujours nécessaire.

Un temps fort jeudi

Le jeudi 20 janvier 2022, de 19h00 à 23h00, pour le 40e anniversaire de la disparition du poète Louis Aragon, la DRAC Ile-de-France avec La Maison Elsa Triolet-Aragon propose une soirée sur le thème de l'amour. Cette soirée sera ponctuée de visites, d’interventions poétiques et d’un concert piano-voix donné par Véronique Pestel, une artiste qui a mis en musique les poèmes de Louis Aragon.

Une navette au départ de la Porte d’Orléans permettra aux Parisiens de se rendre jusqu’au Moulin de Villeneuve pour l’occasion. Attention, il faut s'inscrire.

La sélection de France Bleu Paris

Pour vous aider à choisir parmi les centaines de manifestations, France Bleu Paris vous propose une petite sélection.

À Paris

La Conciergerie (1er arrondissement)

Lectures de textes en lien avec les 40 ans de l’abolition de la peine de mort par des scolaires vendredi 21 de 14h00 à 16h30. Lecture de récits d’amour incontournables du Moyen Âge par des comédiens, samedi 22 de 18h00 à 23h00 (sur inscription).

Orangerie du Musée Carnavalet - Histoire de Paris (14 rue Payenne 3e arrondissement)

À l'occasion de l'exposition Marcel Proust, Véronique Aubouy (cinéaste et artiste) offre sa tentative de résumer la "A la recherche du temps perdu" en 60 minutes chrono.​ Chaque performance est une nouvelle manière d'aborder le grand livre, chaque fois différente (inscrivez-vous)

Beaux-Arts de Paris (14 rue Bonaparte 75006 Paris)

Marathon de lecture de L’Odyssée d’Homère, le Vendredi 21 Janvier de 18h00 à 23h59. Les Beaux-Arts de Paris proposent un marathon de lectures à voix haute de L’Odyssée d’Homère par une pléiade d’écrivains, comédiens et artistes, sous l’impulsion de Marie- Madeleine Rigopoulos, directrice artistique du Festival du Livre de Paris 2022 et Christophe Ono-dit-Biot, écrivain et journaliste (il faut réserver)

Librairie Le Dilettante (6e arrondissement, 7 place de l'Odéon)

Présentation d'Alexandre Vialatte et de son œuvre suivie des lectures de passages de ses romans et de ses chroniques par différents lecteurs. La soirée se terminera autour d'un buffet de saveurs auvergnates. Samedi 22 de 19h00 à 21h00

Musée de la Vie romantique (Paris, 9e)

Atelier d’illustration autour du livre jeunesse de Fabrice Colin, Le musée imaginaire de Jane Austen (éditions Albin Michel). L'auteur sera présent. Dimanche 23 de 15h00 à 18h00

En Ile-de-France

Seine-et-Marne (77)

Médiathèque Les Sources Vives (Avon)

Elle propose des jeux de société, lectures de contes, book-dating, échanges de coups de cœur, mashup littéraire ou encore scène ouverte. Vendredi 21 de 18h30 à 21h00 et samedi 22 de 18h00 à 22h00, (sur inscription)

Yvelines (78)

Médiathèque Christine de Pizan (31 avenue Maurice Berteaux, Poissy)

Le Samedi 22 Janvier 2022 de 19h00 à 20h00 est organisé le récital du duo Koto et Clarinettes de Fumie Hihara et Annelise Clément. Ce spectacle d’inspirations japonaises, propose un voyage initiatique à la découverte d’une rencontre musicale étonnante (tel : 01 30 65 10 65)

Essonne (91)

Médiathèque du Carré d'Art (Montgeron)

Conférence d'initiation aux haïkus avec Pascale Senk, autrice, haïkiste et éditrice, dans le cadre de Janvier japonais. Le samedi, karaoké spécial Japon avec des musiques de J-Pop ou encore des génériques d'animés. Jeudi 20 de 17h à 19h, sur inscription, et samedi 22 de 15h à 17h 2 rue des Bois 91230 Montgeron

Hauts-de-Seine (92)

Conservatoire de Châtillon (Châtillon)

Voyage musical à la découverte de la Russie du XXe siècle, conté par Pascal Boille et mis en musique par le Off de l’Orchestre de Paris Dimanche 23 de 17h à 18h30, (sur inscription)

Seine-Saint-Denis (93)

Bibliothèque universitaire Paris 8 (2 rue de la Liberté, Saint-Denis)

La bibliothèque universitaire de l'université Paris 8 vous propose de venir écouter la nouvelle lauréate du concours de nouvelles de l'université. Le Jeudi 20 Janvier 2022 de 16h00 à 17h00

Val-de-Marne (94)

Médiathèque de Thiais (Rue Chèvre d'Autreville 94320 Thiais)

Visite secrète et décalée de la médiathèque le Samedi 22 Janvier 2022 de 19h30 à 21h00. Que font les bibliothécaires quand la bibliothèque est fermée ? Où cachent-ils les livres ? Ont-il des pouvoirs magiques ? Vous pouvez le découvrir avec une visite mystérieuse, drôle et décalée de la médiathèque. (tel : 01 48 92 42 71)

Val-d'Oise (95)

Abbaye de Maubuisson (Avenue Richard de Tour, Saint-Ouen-l'Aumône)

Lecture à la bougie de textes autour de l’enfermement par l’autrice et galeriste Barbara Polla. Samedi 22 de 18h00 à 21h00 (sur inscription)