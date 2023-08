Nuits de la Mayenne : succès pour la 50ème édition, malgré les intempéries

6 300 personnes ont apprécié les 12 spectacles du festival cet été. La cinquantième édition du festival de théâtre, danse, cirque et arts de rue a été un succès, même s'il a fallu composer avec les aléas météorologiques de ce milieu d'été. Coralie Cavan, directrice artistique du festival dresse un bilan "très positif, malgré la pluie!" La météo est un élément important pour les Nuits de la Mayenne, parce qu'une bonne partie des spectacles se déroulent en plein air.

A cause des pluies de la fin juillet et du début août, "il y a eu 6 replis", explique Coralie Cavan, "ce qui induit une légère limitation des jauges". Pas de quoi entraver le succès du festival, avec des taux de remplissage à 93% sur l'ensemble des spectacles.

Le succès des lieux atypiques

La réussite de cette 50ème édition des Nuits de la Mayenne, c'est aussi d'avoir organisé des représentations dans des lieux atypiques, comme la caserne du SDIS à Saint-Berthevin. A la clef, "une représentation unique avec l'intervention dans la pièce d'un sapeur-pompier, la metteuse en scène à joué le jeu jusqu'au bout", sourit la directrice artistique du festival. Le festival cherche des lieux originaux, l'an dernier, un spectacle s'était déroulé dans une pisciculture. Et tout le monde peut participer, les entrepreneurs et particuliers aussi, insiste Coralie Cavan : "j'invite tous ceux qui souhaiteraient ouvrir leurs portes à nous contacter, pour que l'on visite, on peut faire plein de choses en extérieur, mais aussi en intérieur!" Les Nuits de la Mayenne 2024, c'est peut-être chez vous!