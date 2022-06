Nuits de Nacre à Tulle : "ce n'est plus ce que c'était" affirment certains patrons de bars

Les Nuits de Nacre commencent ce jeudi soir. Le festival d'accordéon de Tulle revient après deux années sous crise covid. Il avait été annulé en 2020 et limité en 2021. Cette année plus de 250 artistes seront présents pour plusieurs dizaines de concerts jusqu'à dimanche dans différents lieux de la ville. 50 000 festivaliers sont attendus. Mais il n'y a pas de comptages officiels en dehors des concerts payants. Et il y a moins de monde qu'autrefois estiment en particulier les patrons de bars et restaurants.

On a réussi à la tuer" Michel Lepage, patron du Molière

Au Molière ce sera la fête samedi soir. Le bar aura ce soir-là un concert au pied de sa terrasse. Mais le patron ne s'attend pas à battre des records de monde. Rien à voir avec ce que c'était à une époque selon lui. "Il y a 14 ans quand je suis arrivé il fallait qu'on soit 11 le samedi soir pour s'en sortir sinon on n'y arrivait pas" raconte Michel Lepage. Mais ça s'est dégradé peu à peu ajoute-t-il. "S'il y avait bien une animation qui était très belle à Tulle c'était les Nuits de Nacre (...) On a réussi à la tuer".

Trop élitiste

À l'Abbaye Albert Trigo n'est pas moins péremptoire sur la baisse de fréquentation. Le patron se souvient de plusieurs centaines de personnes massées autrefois aux abords de son bar-restaurant. Mais la programmation trop élitiste depuis quelques années ne permet de revoir une telle affluence dit-il. "C'est un peu particulier à mon goût. On devrait peut-être retrouver sur des bases qui soient un peu plus festives". Et de citer en exemple la programmation de Brive Festival ou de Chanteix. "Il y a une grosse programmation avec des grosses têtes d'affiches". Alors Albert Trigo ne cherche même plus à accueillir un concert. Il fait plus confiance au beau temps pour faire venir du monde. L'an dernier beaucoup avaient remarqué qu'il y avait plus de festivaliers sur les terrasses que dans les salles de concert.