Nuits des étoiles : à Dijon, un programme riche malgré une météo incertaine

Pour les trente ans de la "Nuit des étoiles", le 6 et 7 août, la Société Astronomique de Bourgogne (SAB) vous propose d'observer Saturne et Jupiter, à l’observatoire de Corcelles-les-Monts, près de Dijon. Malgré quelques nuages, les éclaircies annoncées devraient permettre de sortir les télescopes.

La "Société Astronomique de Bourgogne" (SAB) est l'une des plus importante de France, elle compte 250 adhérents. Une chance pour les Dijonnais et Dijonnaises car elle est réputée pour sa pédagogie et tournée vers le grand public. Leur promesse : même en cas de météo nuageuse, vous apprendrez forcément quelque chose lors de la Nuit des étoiles, qui a lieu les soirs des 6 et 7 août prochains.

Les animations de la SAB auront lieu à l’observatoire des Hautes-Plates, à Corcelles-les-Monts, qui se trouve au nord de Dijon.

Saturne et Jupiter au bout du télescope

Normalement ces évènements mobilisent 2.000 personnes, mais, cette année, crise sanitaire oblige, l'organisation a été plus limitée : une soixantaine de bénévoles sont mobilisés pour faire vivre au public cette nuit des étoiles, qui fête ses trente ans en 2021.

Malgré une météo capricieuse et couverte ces derniers jours, les organisateurs, Éric Chariot en tête, espèrent malgré tout des éclaircies possibles. Dans ce cas, les télescopes seront de sortie avec une chance d'observer Saturne et Jupiter !

Le programme des mini-conférences :

21h : échanges avec le public, avec Eric Chariot et Vincent Boudon

21h30 : l’extinction des dinosaures : qui raptor ou à raison ?

22h : les étoiles filantes… Où, quand, comment, pourquoi ?

22h30 : coup de projo sur les cueilleurs de météorites…

23h : quand le ciel nous tombe sur la tête

23h30 : la vie est-elle tombée du ciel ?

Minuit : la mort venue de l’espace