Nuits lyriques du Ventoux : piano en plein air avec François-René Duchâble

Les Nuits Lyriques du Ventoux débutent vendredi 24 juillet. C'est le seul festival qui aura lieu cet été en Vaucluse ! Ce festival rassemble dans un pré au pied du Ventoux des amoureux de musique lyrique et de piano. Deuxième édition cette année sous le parrainage de Roberto Alagna. Vendredi soir, piano avec François-René Duchâble pour rassembler les 250 habitants de la vallée du Toulourenc. Ce festival veut aussi tisser un lien culturel au nord du Ventoux.

Jouer pour les paysans au sens noble du Ventoux

François-René Duchâble a abandonné les grandes scènes mais quand Bruno Alberro, le co-fondateur du festival des nuits lyriques lui a demandé de jouer sous les pins du Ventoux, pour les 250 habitants de la vallée, l'artiste a forcément dit oui : "François René Duchâble appelle ses concerts de concert pour un public culturellement défavorisé. Il va jouer pour les paysans d’ici au sens noble. Il m’a dit si c’est pour les bobos avignonnais, ça ne m’intéresse pas. S’il y a cinquante personnes de la vallée du Toulourenc, je serais là".



Le concert aura lieu dans le Jardin Singulier, la librairie de Nathalie David, la confondatrice des Nuits Lyriques : "avoir François-René Duchâble sur une scène aussi modeste, c’est vraiment un grand honneur donc il y aura champagne à l’entracte, comme sur les grandes scènes d’opéra".

Belles choses et retombées amicales dans la vallée du Toulourenc

Le festival de La-Seyne-sur-Mer consacré à Sand et Chopin sera en août derrière le Ventoux. Soirée baroque et nature aussi et grands airs d'opéra fin août. Nathalie David veut faire résonner le Toulourenc : "il fallait garder le coté culturel de qualité pour que cette petite vallée - qui ne peut pas accueillir un tourisme de masse - puisse continuer à recevoir des gens curieux de belles choses et d’échanges. Certains viennent au concert parce que c’est beau, d’autres parce qu’ils connaissent le répertoire. Peu importe ! Les retombées amicales, ce n’est pas un critère des dossiers de subvention mais ça compte beaucoup".

Création d'opéra et commande d’œuvres au pied du Ventoux

La crise sanitaire du coronavirus empêche la création cet été d’un opéra en un acte commandé pour cette deuxième édition des nuits lyriques. La représentation aura lieu l’été prochain. Bruno Alberro a commandé une mise en musique d’un poème de Pétrarque : "de toute façon, on n’est pas les chorégies d’Orange ni le festival d’Aix-en-Provence mais tous les ans, nous aurons une création. Ce n’est pas de la prétention mais c’est donner un espace aux compositeurs pour s’exprimer".

Premières notes à 19h00 ce soir avec François René Duchable aux Nuits Lyriques du Ventoux dans le Jardin Singulier de Saint-Léger-du-Ventoux.