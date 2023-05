"Ô le Bel Âge" ou quand des mannequins séniors brulent les planches!

Les 1er et 2 juin, se tient la 4ème édition du congrès national les Journées Vieillissement et Maintien de l'Autonomie (JVMA) au Palais des congrès de Tours organisé par l’ERVMA (Équipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie). Ce congrès permet à tous les acteurs impliqués et concernés par la question du vieillissement de se rencontrer et d'échanger (médicaux, paramédicaux, directeurs, élus, étudiants en santé…).

Ô le Bel Âge

Mais la soirée du 1° juin verra une manifestation festive exceptionnelle à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours proposée par l’ERVMA en partenariat avec la Ville de Tours, la CCAS, le Plessis, tiers lieu-commun culturel et humaniste, l’Association Active et l’Académie de la Coiffure de la Touraine.

Soir de Fête : Ô le Bel Âge présente un défilé de mode de mannequins séniors de la Métropole tourangelle. Dans une mise en scène de José Manuel Cano Lopez, ces mannequins d’un soir défilent dans un univers de fête où dialoguent musique électro, danses flamenco et contemporaine, vidéos et textes, écrits par des personnes âgées, joués par un chœur théâtral sur la beauté du Grand Âge… Deux heures de fête et d’émotions pour affirmer que Grand Âge rime encore et toujours avec Bel Âge.

Soir de Fête : Ô le Bel Âge l'entrée sera gratuite sur réservation au 02 47 38 29 29, rendez-vous à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours à partir de 18h30 le jeudi 01 juin.