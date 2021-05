Objectif 1.000 premiers exemplaires pour le jeu de société Talaref, inventé par de jeunes Nancéiens

C'est une nouvelle étape pour les créateurs du jeu de société Talaref. Leur start-up Pandor Concept, basée à Laxou (près de Nancy) et spécialisée dans le conseil événementiel se retrouvant privée d'activité depuis plus d'un an maintenant, ils ont inventé ce jeu de culture générale sur les années 90 et 2000 pour vérifier nos références - "t'as la réf ?" - sportives, télévisuelles, cinématographiques, musicales ou encore politiques.

Après une phase de test, les créateurs lancent un financement participatif via la plate-forme Ulule pour pouvoir fabriquer un millier de boîtes de jeu. "Nous avons eu au total 180 testeurs", explique Guillaume Weislinger, l'un des co-fondateurs de Pandor Concept. "Grâce à leurs retours, nous avons pu finaliser et enrichir le jeu. On a notamment ajouté 2-3 petites choses dans les règles."

L'idée désormais, c'est de faire des pré-ventes de Talaref avec l'espoir d'atteindre une somme de 7.000 euros qui permettrait de financer environ 70% des 1.000 premières boîtes et ainsi d'attirer l'attention des grands magasins et autres distributeurs de jeux de société. Ensuite ? Une production industrielle avec des commandes "entre 5 et 10.000 exemplaires, ce serait l'idéal", lance Guillaume Weilsinger. "On n'a qu'une hâte maintenant, c'est de faire fabriquer nos jeux pour que nos premiers contributeurs y jouent !"