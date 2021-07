Objectif de rentrée 2021-2022 pour le CA Brive : obtenir au moins la 8ème place en Top 14

Nouvelle saison, nouveaux objectifs mais mêmes valeurs. Le CA Brive étoffe son STAFF et ses sponsors pour être plus opérationnels. L'objectif, obtenir au moins la huitième place pour cette saison 2021-2022 menacée par le variant Delta.

L'objectif sportif d'être dixième au classement n'ayant pas été atteint l'an dernier, cette fois-ci, le CA Brive compte bien obtenir la 8ème place pour cette saison 2021-2022 menacée par le variant Delta.

Pour cela, le comité directeur continue à faire confiance aux jeunes joueurs avec notamment quatre recrues "ciblées" : le demi de mêlée Enzo Sanga, le colombien Andrès Zafra, Paul Abadie et Tevita Ratuva.

Même budget que l'année dernière

Le club dispose de la même enveloppe que la saison passée, entre 15 et 16 millions d'euros. L'un des plus petit budget du Top 14 avec Agen. La maison du CA Brive se donne pour mission de pérenniser le club en Top 14, de développer les infrastructures, de former et préparer à la reconversion des joueurs et de développer la diversité du club.

Pour pérenniser le club, "nous avons fait le choix d'étoffer notre STAFF, d'aller chercher de la compétence car nous avons un groupe très jeune avec une grosse marche de progression", explique Xavier Ric, le directeur.

Le comité directeur accueille Thierry Blandinières, ancien joueur du CA Brive et président d'InVivo, une coopérative agricole qui se greffe aux partenaires comme l'entreprise Suez. Des partenaires importants après que le sponsor Orange s'est retiré de tous les clubs de Top 14.

Des travaux d'envergure dès 2023

Le Stadium de Brive se restructure dès 2023, de vastes travaux vont permettre d'agrandir la tribune Europe de 2.000 places pour qu'il y ait moins de monde debout. Un nouveau centre de formation va être construit en priorité.

À terme, la direction souhaite créer une nouvelle billetterie, un musée, et même un espace déjeuner où l'on pourra en même temps regarder les joueurs s'entraîner. Enfin, une bodega du côté de la tribune nord où supporters et partenaires pourront se rassembler.

La campagne d'abonnement prolongée

Le tarif abonnement reste inchangé et la campagne se prolonge jusqu'à fin juillet.