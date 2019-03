Les obsèques de l'artiste breton Yann-Fañch Kemener à Sainte-Tréphine

Sainte-Tréphine, France

Pour rendre un dernier hommage à l'artiste breton, de très nombreux admirateurs ou compagnons de route de Yann-Fañch Kemener sont réunis ce mardi à Sainte-Tréphine, le village dont il est originaire, dans les Côtes d'Armor.

Jean-Michel Le Boulanger : "un passeur de la mémoire des pauvres et de leur culture"

La messe est dite en breton, français et latin. Elle est célébrée par le père Guillaume Caous. Le maire de Sainte-Tréphine, Georges Galardon a salué "un homme qui a fait du chant une passion de vie" et qui laisse "un héritage impressionnant". Le vice-président de la région Bretagne, en charge de la culture, Jean-Michel Le Boulanger a tenu à célébrer "une exceptionnelle destinée" digne des "plus grands chanteurs bretons. Tu étais une Bretagne immémoriale, passeur de la mémoire des pauvres et de leur culture".

La nouvelle génération de chanteurs formés, entre autres, par Yann-Fañch Kemener est présente en nombre aux obsèques.

