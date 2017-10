Danielle Darrieux : Bois-le-Roi (Eure) lui rend un dernier hommage

200 à 300 personnes ont rendu un dernier hommage à Danielle Darrieux, mercredi 25 octobre, en l'église de Bois-le-Roi. C'est dans cette commune de l'Eure, que l'actrice s'est éteinte. Une cérémonie religieuse y a été organisée.

Les obsèques de l'actrice Danielle Darrieux, ont été célébrées mercredi 25 octobre en l'église Saint-Jean-Baptiste de Bois-le-Roi. C'est dans cette commune de l'Eure, que l'actrice centenaire s'est éteinte, il y a une semaine. Elle y habitait depuis plusieurs années.

200 à 300 personnes ont assisté à cette cérémonie religieuse, relativement confidentielle. La famille de l'actrice centenaire, le préfet de l'Eure et l'actrice Dominique Lavanant, amie proche de Danielle Darrieux, étaient également présents.

L'actrice Dominique Lavanant était présente pour la cérémonie religieuse dans l'Eure © Radio France - Camille André

Cette dernière a pris la parole à la fin de la cérémonie. Très émue, elle a salué "une femme éblouissante, unique, exceptionnelle, et douée d'une grande modestie.

Une femme comme on n'en fait plus et comme on n'en fera plus jamais"

De nombreux habitants de Bois-le-Roi s'étaient aussi réunis pour rendre un dernier hommage à Danielle Darrieux. Certains n'ont même pas osé rentrer dans l'église, ils ont préféré suivre la cérémonie grâce aux enceintes disposées à l'extérieur: "Je ne voulais pas passer pour un curieux", confie Jamy. Ce plombier-chauffagiste à la retraite comptait l'actrice parmi ses clients. Il a même pu raconter une anecdote à son sujet: "la première fois que je suis allé travailler chez elle, elle m'a offert un apéritif. Nous avons passé une heure à parler de cinéma. C'était un moment inoubliable!"

Beaucoup de Sylvirégiciens ont aussi loué la discrétion et la générosité de Danielle Darrieux. L'actrice, qui avait fait plusieurs donations à la commune, avait par exemple participé au financement de la rénovation de l'église dans laquelle s'est déroulé l'office. La cérémonie s'est terminée au son de la voix de Danielle Darrieux, puisque la dernière musique qui a retenti n'était autre que "le temps du muguet", interprétée par l'artiste en 1959.

Après cette cérémonie, Danielle Darrieux a été inhumée dans le cimetière de Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine.

Danielle Darrieux, a passé huit décennies à l'écran et sur scène. On se souvient notamment de ses prestations dans "le Rouge et le Noir", "Madame de...", ou encore "les parapluies de Cherbourg".