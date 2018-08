La fête des pêcheurs du lac de Grandlieu (44) attire du monde. 10 000 visiteurs, les 15 et 19 août. Deux jours au cours desquels le grand public a exceptionnellement accès au lac.

La Chevrolière, France

La fête des pêcheurs est une des rares occasions pour le grand public de se rendre sur le lac de Grandlieu. Plus grand lac de plaine de France.3 500 hectares l'été, le double l'hiver. Pas de réelle berge, par endroit cela ressemble à la mangrove.

Le site, accessible depuis la commune de la Chevrolière (lieu -dit Passay) est classé réserve naturelle. Seuls 7 pêcheurs sont autorisés à y circuler en barque et à y prélever des poissons. Les 15 et 19 août voilà pour eux l'occasion de faire connaître leur métier. Le public est emmené au milieu du lac et assiste à des démonstrations de pêche.

Elle est pas belle cette anguille ? © Radio France - Pascale Boucherie

Ici à 70% c'est de l'anguille. L'eau est peu profonde, 1 mètre 30 par endroit. Elle est chaude aussi, 22 degrés en ce moment. Depuis le lac la vue est superbe et panoramique : clochers, éoliennes, château d'eau et pavillon Guerlain -du nom du parfumeur, ancien propriétaire du lac. Les visiteurs retiennent la beauté des lieux, mais aussi le survol des avions en phase d'atterrissage.

Sur le lac de Grandlieu (44). Plus grand lac de plaine en France. Survolé par les avions à 350m d'alt. dit le guide. pic.twitter.com/jn2QPprqaA — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) August 15, 2018

L'aéroport Nantes Atlantique est proche. L'an dernier l'un des bénévoles de la fête en a compté 38 en seulement une heure.

La fête des pêcheurs reprend dimanche prochain. Il n 'existe que deux autres moments dans l'année où le public peut se rendre en barque sur le lac de Grandlieu : lors des journées mondiales des zones humides en février, ainsi qu'à la mi-mai pour la fête de la nature.