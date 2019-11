Occitanie Films, l'agence pour promouvoir le cinéma dans la région

Occitanie, France

Occitanie Films, c'est le nom de l'agence qui vient d'être lancée pour promouvoir le cinéma dans la région. Jusqu'ici cela existait pour les deux territoires Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, mais séparément.

Désormais, cette structure le fait à l'échelle de la région. Elle est pensée comme une vitrine pour toute la région, pour que chaque territoire, chaque paysage soit attractif pour faire un film, pour un tournage, pour accueillir des scénaristes.

"C'est vrai que Sète et Montpellier ont attiré récemment deux séries télévisées à succès. Ça déséquilibre un peu mais c'est à nous de montrer que le soleil brille partout dans la région et pas seulement dans l'Hérault, sourit le président d'Occitanie Films, Yves Jeuland. Il n'y a pas que la cité de Carcassonne, le Pont du Gard ou Rocamadour, il y a des friches industrielles et des villages qui ne sont pas forcément touristiques et qui peuvent être de formidables lieux de tournage." En ce moment à Saint-Gaudens, Mathieu Amalric tourne son nouveau film.

"Tous les ans, il y a de nombreux films qui sont écrits en région, qui sont tournés ici, produits, avec des techniciens aussi de la région, précise Franck Loiret, directeur de la cinémathèque de Toulouse. C'est ce qui fait la richesse de ce cinéma qui s'écrit loin de Paris. C'est bien de rappeler que le cinéma, ce n'est pas que Paris."

En 2017, la région a donné 2.590.000€ et le CNC, 1.160.000€. 79 aides accordées par la région. La région Occitanie est la troisième région de France où il y a le plus de tournages.