Occitanie: les chasseurs veulent féminiser la pratique

La fédération nationale de la chasse se tourne de plus en plus vers le public féminin. Même si plusieurs associations de chasseresses existent déjà, il faut dire que la pratique a encore du mal à trouver des licenciées. Illustration en Occitanie.

Bien loin de l'image du chasseur un peu bourru et parfois un peu misogyne, les fédérations de chasse veulent maintenant casser les clichés. Pas forcément facile non plus quand on sait que les chasseresses ne représentent que 2% des licenciées en France. C'est pourquoi les fédérations cherchent maintenant à se tourner vers un public de plus en plus féminin, avec la promotion également de nouvelles pratiques.

Des associations de chasseresses

La pratique tend maintenant à se démocratiser, et surtout à se tourner vers un public beaucoup plus jeune et branché sur le smartphone désormais. "Grâce aux réseaux sociaux, je me suis en fait rendu compte que je n'étais pas la seule à aller chasser" affirme Anne, une chasseresse de Haute-Garonne. Elle a une licence depuis une dizaine d'années et vient de fonder l'année dernière une association de chasseresses dans le département. " Dans un milieu aussi masculin, ça fait du bien aussi de se retrouver entre filles et de pouvoir donner une autre image de la pratique, peut-être un peu plus douce".

Pour de nombreux chasseurs, pas de doute, les mentalités ont aussi évolué depuis quelques années. "On sent qu'il y a beaucoup plus de respect pour les femmes dans la pratique" nous confie une chasseresse du Tarn-et-Garonne. "En tout cas, tout cela évolue dans le bon sens". Sans oublier qu'en Occitanie, certaines chasseresses sont aussi à la tête d'associations ou de sociétés de chasse. "Elles sont peu nombreuses, mais elles sont souvent très écoutées et respectées" selon Serge Casteran, le président de la fédération régionale de chasse en Occitanie.

Pour Serge Casteran, pas de doute, la pratique et le regard qu'on lui porte a aussi bien changé au fil des années. "Aujourd'hui, ce ne sont plus les femmes de 65-70 ans qui deviennent chasseresses, ce sont les jeunes". "De manière générale, ce sont les jeunes qui prennent la majorité des licences de chasse aujourd'hui avec des pratiques parfois différentes."

Le contexte évolue, la situation bouge et les fédérations comptent donc bien en profiter pour surfer sur la vague et devenir un peu moins genrées. Un guide de la future chasseresse a d'ailleurs été publiée par la fédération régionale d'Occitanie pour appuyer cette promotion d'une chasse un peu plus féminine.