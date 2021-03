Occupation des théâtres : les intermittents vont-ils se mobiliser en Côte-d'Or ?

Dans plusieurs villes de France, des intermittents du spectacle occupent des théâtres depuis la semaine dernière. A Paris, à Niort, à Toulouse ou encore à Brest, les professionnels du secteur de la culture réclament la réouverture des salles de spectacles. Franck Halimi, dijonnais et membre de la commission nationale des intermittents du spectacle estime qu'il s'agit surtout de défendre les droits sociaux de toutes ces professions.

Il laisse entendre que les intermittents réfléchissent à l'occupation de théâtres dans le département : "on travaille la question effectivement mais vous comprendrez que je ne puisse pas en dire beaucoup plus". Franck Halimi veut jouer dans le rapport de force avec le gouvernement : "la crise sociale s'accentue pour les plus précaires avec cette crise sanitaire et pourtant le gouvernement ne réagit pas. Malheureusement pour se faire entendre aujourd'hui il ne suffit pas de descendre dans la rue avec une pancarte, il faut bloquer des lieux qui en plus sont fermés."

Pour lui la réouverture des théâtres n'est pas la priorité, ce qui se joue c'est la défense des droits sociaux :"on demande le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage qui va appauvrir des millions de gens. On souhaite également la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle mais aussi pour tous ceux qui travaillent comme intérimaires, comme saisonniers, qui eux n'ont rien eu à part quatre mois de chômage."

En ce qui concerne la réouverture des salles de spectacles, Franck Halimi n'est pas favorable à la mise en place d'un passeport sanitaire. "Le modèle à développer c'est simplement de prendre des précautions sanitaires, je ne vois pas la différence entre le fait de s'asseoir à l'assemblée nationale ou dans une église avec le fait de s'asseoir dans une salle de spectacle ou dans un musée."