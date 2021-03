Occupation du Grand Théâtre à Bordeaux : la mairie demande l'évacuation

Depuis le départ des syndicats et du Collectif des Intermittents et des Précaires de la Gironde du Grand Théâtre vendredi 19 mars, de nombreux élus et acteurs culturels bordelais s'étaient émus de la situation devenue incontrôlable, selon eux à l'intérieur du bâtiment. Un groupe de 60 à 100 personnes est entré en force jeudi soir, et occupe depuis des espaces comme la salle des représentations ou des bureaux, qui n'avaient pas été autorisés par la mairie et la direction du bâtiment, et qui n'ont donc pas été protégés, faisant craindre à certains des dégradations irréversibles au sein de ce joyau de l'architecture bordelaise.

Interpellée de toutes part, la préfète de Gironde Fabienne Buccio avait rappelé hier, qu'elle n'était pas en mesure de demander au nom de l'état cette évacuation, renvoyant ainsi la balle dans le camp du maire, qui seul peut déposer une requête en expulsion auprès du tribunal administratif.

Une requête en expulsion déposée devant la justice

Ce dernier confirme l'avait fait ce mercredi matin. Dans un communiqué, il assure que la sécurité du bâtiment n'est plus assurée, de même que le respect des mesures sanitaires en temps de Covid. La mairie demande donc aux occupants de quitter les lieux sans délai. Elle précise également qu'un dispositif de sécurité a été mis en place à l'entrée du bâtiment.

Extrait du communiqué de la mairie de Bordeaux : "Force est de constater aujourd’hui que cette occupation ne s’inscrit plus dans la revendication nationale des acteurs cultuels et que les occupants ne sont pas en mesure de garantir les conditions sanitaires et de sécurité initiales qui avaient été convenues avec la direction de l’Opéra : la référente Covid initialement désignée a quitté les lieux, les jauges et les gestes barrières ne sont pas respectés. De plus les occupants ne contrôlant pas les entrées et les sorties, la circulation dans les lieux n’est absolument plus maîtrisée.Les activités artistiques et la sécurité des lieux n’étant plus garanties à ce jour, la Ville et la direction de l’Opéra sont venus demander ce matin aux occupants de quitter le Grand-Théâtre sans délai."