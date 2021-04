Occupation du théâtre de Laval : les artistes tiennent le coup et innovent

L'occupation du théâtre de Laval a commencé le 17 mars 2021, et les artistes tiennent le coup, malgré le 3e confinement. Ils continuent de proposer une représentation sur le parvis du théâtre à 17h. Et pour continuer le combat, ils vont désormais poster des vidéos sur YouTube.

L'aventure se poursuit pour les artistes du théâtre de Laval. Après 27 jours d'occupation, les comédiens occupent toujours les lieux, et proposent un entraînement collectif sur le parvis à 10h et une représentation à 17h. Pourtant, les récentes mesures restrictives du gouvernement et l'instauration d'un nouveau confinement n'ont pas freiné la mobilisation. Le public est moins nombreux, mais toujours au rendez-vous. Ils ont par ailleurs décidé de digitaliser l'occupation afin de rapprocher "les citoyens" et de faire entendre leurs revendications.

"Nous avons fait le choix d'ouvrir une chaîne YouTube pour relayer nos revendications", précise Bertrand, artiste de la troupe du théâtre de Laval. "Cela nous permet de créer un lien avec les Mayennais, et d'aller un peu plus loin dans ce que l'on souhaite aborder", ajoute ce dernier. Une façon pour eux de partager les moments forts qu'ils vivent au sein de l'établissement culturel.

Des soutiens qui se multiplient

Les artistes profitent du soutien des Lavallois et plus généralement des Mayennais. Ils sont plusieurs dizaines à s'arrêter devant le parvis du théâtre pour soutenir les artistes en pleine représentation. Le mouvement ne s'épuise pas malgré le confinement. "On a eu un petit peu moins de monde lors du week-end de Pâques, mais depuis la semaine dernière, le public est au rendez-vous", raconte Lucie, comédienne.

Un spectacle sur le parvis du théâtre de Laval © Radio France - Martin Cotta

Le soutien des Mayennais, c'est bien, mais celui des autres organismes culturels du département, c'est encore mieux. Du matériel et de la logistique viennent d'être prêtés aux contestataires pour qu'ils tiennent le coup. Et récemment, ce sont les festivals qui ont soutenu le mouvement. "C'est une bonne nouvelle pour nous, et je crois que ce que nous faisons résonne dans le département", argument Jean-Marc, présent depuis les premiers jours d'occupation.

Et puis, récemment, ce sont les politiques qui se sont rapprochés du mouvement. Le député socialiste Guillaume Garot a rencontré les artistes ce samedi 10 avril. La France Insoumise ainsi que le Parti communiste suivent également de près l'évolution du mouvement. "Il y a une parole politique qui commence à s'afficher, et nous en tant que comédien, on y travaille, car c'est un bon moyen de faire perdurer le mouvement". Une chose est sûre, la culture sera bien au coeur des débats lors des prochaines élections départementales et régionales, en juin prochain.