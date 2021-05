Océanopolis retrouve ses visiteurs ce vendredi après sept mois de fermeture

Le plus grand site touristique payant de Bretagne retrouve ses visiteurs ce vendredi matin après sept mois de fermeture. Océanopolis à Brest s'ouvre aux visites sur réservation. 400 personnes sont attendues en ce premier jour.

Les visiteurs pourront enfin découvrir les deux loutrons Moutig et Dousik

C'est le grand jour pour Océanopolis. Le parc marin retrouve ses visiteurs après 10 mois de fermeture en tout depuis un an, dont sept mois consécutifs. "_On est dans les starting-bloc_ks", confirme Nathalie Péron-Lecorps la directrice. Pour accéder au parc, le protocole sanitaire est strict : avec une jauge de 8 mètres carrés par visiteur et une réservation obligatoire.

400 visiteurs pour la réouverture

"_On n'accueillera pas plus de 1.000 personnes en même temp_s". 400 visiteurs sont attendus dès ce vendredi de réouverture. "La météo maussade devrait nous apporter du public" confirme Nathalie Péron-Lecorps.

Le parc a été fermé pendant 200 jours consécutifs. Ce qui a tout de même eu quelques points positifs : "On a pu travailler sur la reproduction des animaux et la rénovation du pavillon tropical".

Deux loutrons à découvrir

Les visiteurs vont pouvoir voir des nouveautés : une exposition sur les animaux polaires en collaboration avec l'Institut Paul-Emile Victor et un chemin photographique au Moulin Blanc pour sensibiliser à la pollution plastique dans les océans. Sans oublier les deux loutrons Moutig et Dousik qui sont nés récemment.