Oeil du web - La nouvelle vidéo choc de Rémi Gaillard permet de sauver une vie

Dans l'Hérault, la nouvelle farce de l'humoriste Rémi Gaillard choque mais permet de sauver une vie. La panne à la gare Montparnasse permet de créer de nouvelles amitiés. Et puis, un papa américain cartonne avec sa vidéo "les montagnes russes du pauvre".

La nouvelle farce de Rémi Gaillard déclenche une polémique

Il faut dire que l'humoriste n'a pas été tendre. Dans la vidéo, on voit Rémi Gaillard survoler les plages de Carnon dans l'Hérault. A l'arrière de son petit avion, une banderole est accrochée avec écrit dessus : "Go home fucking tourists". Ce qui signifie, plus poliment, "rentrez chez vous saleté de touristes". Sur la plage, les baigneurs n'en reviennent pas.

Le maire de Carnon a réagi sur Twitter : "insulter par avion les touristes, Navrant !" La réponse de Rémi Gaillard ne s'est pas fait attendre : "moi ce que je trouve navrant c'est les postes de secours qui ferment à 18h30 alors que les plages sont bondées." Derrière la blague, il y a donc un message. D'ailleurs, les sauveteurs présents ce jour-là sont restés un peu plus longtemps que d'habitude sur le plage et cela a permis de sauver une femme victime d'un malaise.

Insulter par avion les touristes qui ont choisi @MauguioCarnon, c'est le dernier "COUP" de Rémi Gaillard pour faire le buzz. Navrant ! pic.twitter.com/2URXwgUJ1Y — BOURREL (@yvon_bourrel) July 17, 2017

Oui c'est de l'humour, mais moi ce que je trouve navrant c'est les postes de secours qui ferment à 18h30 alors que les plages sont bondées https://t.co/UgP33RVZAN — Rémi Gaillard (@nqtv) July 17, 2017

La panne à Montparnasse n'a pas que des mauvais côtés

Des trains supprimés, des voyageurs qui patientent des heures : la panne à la gare Montparnasse à Paris en a agacé plus d'un. Mais d'autres se sont visiblement bien amusés, ils ont fait de belles rencontres. Pour preuve, sur Facebook, Julie, une Toulousaine, lance un appel. La jeune femme recherche ses camarades de galère. Elle poste un selfie où l'on voit une quinzaine de personnes, serrées comme des sardines dans un wagon mais tout sourire. La publication est accompagnée de cette légende : "Nous avons rencontré ces gens trop sympas dans le train.. Aidez nous en partageant un maximum cette photo !"

La photo a été partagée plus d'une trentaine de fois. - Julie

On comprend qu'ils ont été coincés dans un train à Montparnasse. Et pour tuer le temps, ils ont dansé ! Le nouveau slogan de la SNCF "rapprochons-nous" n'a jamais été autant d'actualité.

Le papa le plus imaginatif des Etats-Unis

Un Américain fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sa vidéo "les montagnes russes du pauvre" a été vue plus de 700 000 fois. On voit le papa mettre sa fille dans une corbeille à linge et la porter juste devant un écran de télévision qui diffuse les images d'un Grand 8. Il fait tout pour que la petite ait l'impression de dévaler des loopings. Elle rêve en effet d'aller à Disneyworld, fameux parc d'attractions aux Etats-Unis. Mais le papa n'a pas les moyens.

L'Américain a donc lancé un appel aux dons. Et ça a bien marché, il a récolté plus de 3000 euros. Le rêve de la petite Autumn va donc devenir réalité !