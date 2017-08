Œil du web - Un joueur de foot acheté par le club d'un petit village turc pour... 10 litres d'huile d'olive locale !

Un transfert qui se négocie à coup de centaines de millions d'euros et un autre qui se deal à l'aide de quelques litres d'huile d'olive turque. Du basket-ball, du dunk et de la voiture, à priori ça ne va pas ensemble, mais aux Etats-Unis si ! Aux Canaries on se rue sur les transat'. Et puis un bonus

Un transfert à 222 millions d'euros, et un autre à... 10 litres d'huile d'olive

Il s'agit du transfert le plus cher de toute l'histoire du foot ! Vous l'avez vu dans tous les médias, Neymar a signé pour 222 millions d'euros au PSG. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'argent n'est peut-être pas ce qui passionne le plus le prodige brésilien... La preuve avec cette interview où Neymar avait 12 ans. A la question "Si tu deviens un joueur professionnel et que tu gagnes beaucoup d'argent, que feras-tu en premier de ton argent ?" et bien, la jeune pousse, future star planétaire, a répondu sobrement : "J'aiderais mes parents et ma famille."

Et pendant qu'on parle de millions avec Neymar, d'autre se contente de beaucoup moins ! Exemple avec le ghanéen Mohammed Sumaila... Il a été transféré dans le club d'un petit village turc pour... 10 litres d'huile d'olive locale. Et il a expliqué son choix à la presse locale : "Je ne voulais pas faire payer les villageois. Mais on m'a convaincu en me disant qu'ils me donneraient l'huile d'olive obtenue durant l'été. J'ai accepté l'offre". La preuve qu'au football on peut aussi être un passionné et quelqu'un de simple...

On reste dans le sport avec un jeu qui a la grosse cote aux Etats-Unis : le Drive By Dunk

Littéralement, on pourrait le traduire par "conduire en dunkant". C'est une histoire de ba-balle orange, une histoire de basket-ball ! Le principe est simple, vous conduisez et au premier panier de basket que vous croisez dans une propriété privée ou dans un lieu public, et bien vous vous arrêtez net et vous allez dunker ! Bon, parfois ça ne se passe pas comme prévu. C'est le cas notamment de ce jeune homme coursé par un chien de garde qui n'entendait pas un inconnu squatté le panier... de son maître !

Aux Etats-Unis, toute le monde s'y met, même les grosses stars de la prestigieuse NBA. En ce qui concerne la France, le phénomène n'a pas encore pris, et pour cela, il va falloir rajouter pas mal de paniers de basket, parce que pour le moment on est loin de rivaliser sur ce terrain là avec les States !

Allez et on termine, c'est l'été, avec une idée fraîcheur. Et ça se passe aux îles Canaries :

Les cocotiers, les très hautes températures, le bruit de la mer au loin... Et la piscine forcément, pour se rafraîchir ! Rien de tel après la bronzette que de mettre un petit orteil, ou le corps entier dans un bassin d'eau rafraîchissante ! ça fait rêver hein ?... Bon la réalité est légèrement différente. Imaginez l'émeute, les coups de coude, les croche-pieds. Et pourquoi donc ? et bien pour récupérer le meilleur transat' et la meilleure place autour de la piscine pardi ! Bon je vous rassure pas de blessés, c'est comme ça tous les jours... Un petit conseil... Je vous propose de préférer la piscine gonflable dans le jardin, c'est quand même moins risqué !

