Quand la fierté niçoise s'invite au pied du sapin de Noël

L'atmosphère se réchauffe tout de suite lorsque l'on passe la porte de la Maison de Nice sur la promenade du Paillon. Derrière leur masque, Nassim et Véronique accueillent les passants avec un grand sourire. Ici, "quand vous venez, on vous offre Nice pour Noël!" Tous les symboles de la ville sont là: les chaises bleues, les galets et le fameux #ILoveNICE.

La maison des artistes et créateurs locaux

En plus des symboles de la ville, la Maison de Nice présente des objets créés par des artistes locaux. Que ce soient des t-shirt, des cadres ou des chiffons à lunettes, c'est l'occasion de mettre en avant des créateurs amoureux de Nice. Véronique explique: "Par la boutique, la Ville de Nice est fière d'accompagner ces créateurs qui ont tous une histoire à raconter et partager."

Parmi ces artistes, Amandine André, est une photographe Niçoise reconnue. Son cadeau niçois de Noël : des sous-verres créés à partir de ses photos de Nice. Mais ce ne sont pas de simples sous-verres! Ils cachent en fait un QR-Code pour accéder à un quiz sur Nice. "Même pour les Niçois on apprend énormément de choses!" lance Amandine. Des anecdotes à découvrir autour de l'apéritif avec des Niçois mais aussi avec la famille plus éloignée géographiquement "histoire de partager un bout de soleil!"

Des cadeaux pour partager la fierté du Païs Nissart

Parce qu'offrir Nice en cadeau à Noël c'est ça aussi : partager sa fierté. Comme Josiane venue acheter une collection de contes en Nissart pour ses petits-enfants, beaucoup de Niçois se sont rendus dans la boutique avant les fêtes de Noël. Selon Nassim, la majorité de la clientèle est locale. Pourquoi? La réponse lui semble évidente:_"_Le Niçois est fier de sa ville! Il veut transmettre ça, donc même quand il part loin, il emmène un bout de Nice pour l'offrir."

Plusieurs objets font un carton ce Noël: les tote-bags, ces sacs en tissu à la mode, les t-shirts et les mugs, tous floqués de jeux de mots. "On ne va pas en faire toute une socca", "Arrête de me raconter des salades... niçoises", de quoi égayer le petit déjeuner.

Les dernières collections de la Maison de Nice mettent à l'honneur le vocabulaire de Nice. Au menu: jeux de mots et expressions en Nissart © Radio France - Alexis Arades

Et puis ici on fait vivre le Nissart. Il y a d'abord les livres pour les enfants et les grands enfants "Le petit Niçois", pour découvrir ou redécouvrir le vocabulaire local, et puis les tasses "Ficanas", "Baieta" ou encore "Basta". Véronique conclut: "Nous ça nous fait plaisir de partager notre ville, notre culture et nos artistes, donc ici on est toujours contents." À quelques heures de Noël, il est encore temps d'y faire un tour!