Depuis vendredi et jusque lundi soir : 120.000 festivaliers sont attendus sur la base aérienne 217 du Plessis-Pâté pour le Download Festival. "Le plus gros événement jamais organisé en Essonne" selon son organisateur

Depuis vendredi et jusqu'à lundi soir : 120.000 festivaliers sont attendus sur la base aérienne 217 du Plessis-Pâté pour le Download Festival Selon Armel Campagna, le directeur du Download Festival France, c'est "le plus gros événement jamais organisé en Essonne" : 120.000 festivaliers sont attendus sur les 4 jours sur la BA 217 au Plessis-Pâté. Une estimation revue à la baisse "à cause des grèves à la SNCF qui nous font mal". C'est la deuxième édition de ce festival importé d'Angleterre.

Les Guns N' Roses lundi soir pour un concert d"anthologie"

Download Festival. Plessis-Pâté. Essonne. 15.06.2018 © Radio France - Valentin Dunate

Pour les festivaliers interrogés par France Bleu Paris, les têtes d'affiches expliquent en partie le succès de ce Festival. "Franchement, voir les Guns N' Roses, c'est une occasion unique et aucun autre festival ne peut proposer ça" explique Mathieu venu de Nantes. En effet, la venu des Guns N' Roses ce lundi soir permet d'attirer un large public. "Ce groupe est mythique et il réunit tout le monde" explique Armel Campagna et "même si c'est un lundi, on ne peut pas dire non aux Guns N' Roses". L'organisation promet un concert d'exception de 3h30.

20.000 places de camping et un parking pouvant accueillir 10.000 voitures

Comptez 69 € pour une journée. Le site se trouve à 30 minutes de Paris. En RER, jusqu'à la gare de Brétigny-sur-Orge ou des navettes de bus au départ de Paris Bercy sont mis à disposition.