L'école de cirque de John Fratellini, située entre Oizé et Requeil (Sarthe) ouvre ses portes tout ce week-end pour faire découvrir les arts du cirque et séduire de nouveaux élèves.

Oizé, France

Depuis 12 ans, John Fratellini a posé ses valises en Sarthe. Après plus de 40 ans sur les routes de France et d'Europe, cet enfant du cirque "depuis 5 générations" a décidé d'ouvrir son propre cirque et désormais de transmettre sa passion. "_J'adore enseigner aux enfants et même aux adultes_, c'est un grand plaisir" sourit-il.

Même si sa spécialité à lui c'est le jonglage, il sait un peu tout faire et peut donc apprendre "le trapèze, le cerceaux aérien, l'équilibre sur des boules et même un peu de voltige à cheval" à ses petits apprentis. "C'est très accessible, à tout âge" assure-t-il et c'est surtout très complet.

Le chapiteau de l'école du cirque John Fratellini © Radio France - Bénédicte Robin

Des enfants qui ne savent pas faire une roulade

"Comme on touche à beaucoup de disciplines, cela permet aux enfants de mieux connaître leur corps. C'est malheureux à dire mais certains enfants ne savent même pas faire une roulade quand ils arrivent" se désole-t-il. Mais à force de travail et de rigueur ils parviennent "à se libérer et à gagner en souplesse". Et même certains oublient leur vertige assure-t-il.

Démonstration des anciens élèves

Lors de ces journées portes ouvertes, ce sont des élèves qui feront la démonstration de ce qu'ils ont appris. "Ils aiment beaucoup cela", assure le professeur. "Comme lors du spectacle que nous organisons en fin d'année, _c'est magique pour eux_. C'est le spectacle et le rêve".

L'école du cirque reprendra ses activités à la rentrée. Il y a déjà une vingtaine d'inscrits pour cette année, il reste donc une vingtaine de places. Toutes les informations sont sur le site de l'école du cirque.