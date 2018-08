Olaf, l'un des deux ours blancs du zoo d'Amnéville, est mort

Par Magali Fichter, France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Sud Lorraine

On apprend ce mercredi qu'Olaf, l'un des deux ours blancs du zoo d'Amnéville, vient de mourir dans son sommeil. Il avait 31 ans. Il ne reste plus que son frère, Tomso, qui a le même âge.