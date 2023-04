Oldelaf traque les nazis avec humour et avec Arnaud Joyet

loading

Sujet sérieux, grosse déconnade

Oldelaf et Arnaud Joyet, ces deux compères enflammés de l'humour et de la chanson, ont décidé de partir à la chasse aux nazis ! Mais attention, pas n'importe comment ! Rires, chansons sont prévues dans cette traque et on pourra les suivre dans leurs péripéties qui les amèneront de la bibliothèque de Perreux-sur-Marne jusqu'à Bogota en passant par la forêt de Rambouillet et même un bowling ! Attendez-vous à de l'imprévu, de l'humour et des chansons entraînantes.

Faire comme les vrais traqueurs en étant nuls

La mission qu'ils se sont donnés, nos deux zigotos, c'est de prendre la relève du couple Klarsfeld, ceux qui ont mis la main sur les nazis Eichmann et Barbie. Rien que ça. Évidemment, si l'intention est louable, on est pas sûrs qu'ils soient taillés pour le costume. Et ça va nous faire rire (ça aussi).

2 traques prévues sur la Côte d'Azur

Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à cette chasse aux nazis déjantée avec Oldelaf et Arnaud Joyet ? Il y a deux représentations sur la Côte d'Azur ces prochains jours. Vendredi 7 avril au Théâtre de la Cité de Nice ,

samedi 8 avril à la salle des Arts d'Azur du Broc .