A Olivet on peut pas, on a piscine !

La piscine du Poutyl à Olivet ouvre ses portes pour tout l'été ce samedi 17 juin. C'est la seule piscine découverte de l'agglomération d'Orléans, mais elle était restée fermée l'an dernier, pour subir de gros travaux de rénovation. Nouveaux vestiaires, bassins en inox... Visite guidée...

Dorian, Célia et leurs amis s'en donnent à cœur joie, les rires et les "plouf" retentissent, sous l’œil des parents. La piscine du Poutyl d'Olivet revit, après un été de fermeture. Inaugurée en 1970, elle avait besoin d'un sérieux coup de jeune, le système de traitement de l'eau était à bout de souffle et les carreaux de faïence des bassins commençaient à montrer des signes de vieillesse.

Moi je conseille de venir y nager le matin, quand il n'y a personne, c'est vraiment très agréable

Quatre millions d'euros et quelques mois plus tard, elle rouvre ses portes. "On a voulu garder l'esprit des piscines des années 70, mais on a tout changé" explique le maire d'Olivet Mathieu Schlesinger. Pas question d'agrandir le bâtiment qui abrite les vestiaires, on est ici dans un site protégé, mais les équipements sont plus modernes, plus fonctionnels. "Moi ce que j'aime surtout, ce sont les bassins en inox" confie Mathieu Schlesinger. "Quand il y a du soleil, c'est vraiment très beau. Surtout le matin, quand il n'y a personne".

Des bassins en inox et des douches extérieures pour le design

Isabelle est totalement d'accord. Elle surveille ses enfants sur un transat, au bord de la piscine, et confie que cette piscine à laquelle elle est très attachée. "Moi j'adore nager ici, alors j'attendais cette réouverture avec impatience. J'aime beaucoup. C'est la piscine d'avant, mais en mieux". Avec des douches extérieures, pour la touche design, un solarium rendu à sa fonction première, la buvette qu'il abritait a été déplacée au bout du bâtiment pour permettre aux nageurs mais aussi aux promeneurs du parc du Poutyl de venir boire un verre. Et des bassins en inox, qui ont l'avantage de faciliter le nettoyage et le traitement de l'eau.

La pataugeoire transformée en aire de jeux aquatique pour les enfants © Radio France - Anne Oger

La seule piscine découverte de l'agglomération d'Orléans

Reste la question de la fréquentation. L'été, la piscine du Poutyl est souvent bondée, à la limite de sa capacité maximale de 840 nageurs dans les deux bassins, et des files d'attente importantes. "On a amélioré l'accueil pour que cela soit plus fluide, mais notre conseil pour cet été, c'est de réserver en ligne, sur le site internet de la piscine" explique Sabrina François-Couratier, la directrice. "On pourra valider son entrée à la borne, ou imprimer son billet à la maison, cela devrait permettre d'éviter les longues attentes en plein soleil".

Les horaires d'ouverture de la piscine du Poutyl à Olivet :

Du 17 juin au 7 juillet : 12h à 19h du lundi au vendredi - 10h30 à 19h le week-end

Du 8 juillet au 3 septembre : 10h30 à 19h tous les jours.

Et pour l'ouverture ce samedi 17 juin, de nombreuses animations sont proposées : ateliers secourisme, concerts et baptêmes de plongée.

Les tarifs : 4,50 euros pour les olivetains et 6,20 euros pour les hors-communes. Tarif réduit : 2,80 euros