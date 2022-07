Olivet : plus de 10.000 festivaliers à La Bamboche

Le festival La Bamboche a eu lieu tout le mois de juillet au parc du Poutyl à Olivet. Cette deuxième édition a attiré plus de 10.000 festivaliers, c'est mieux que l'année dernière. Le concert du chanteur de reggae Max Livio a réuni plus de 1.000 spectateurs.

Pièces de théâtre, concerts, DJ set. Depuis le 6 juillet et jusqu'à ce dimanche 31 juillet, le festival La Bamboche a animé le parc du Poutyl à Olivet, du mercredi au dimanche. Cette deuxième édition a réuni plus de 10.000 festivaliers, contre 8.000 l'an dernier. "Tous les concerts ont bien marché, on a eu du monde tous les soirs, se félicite Pauline Legros, chargée de programmation du festival. Le concert de Max Livio au théâtre de verdure a fait le plein." Plus de 1.000 personnes sont venues voir le chanteur orléanais. C'est plus que pour Thomas Fersen et Tom Villa, les deux têtes d'affiche du festival.

Les lettres du festival vous accueillent en arriavant dans le parc du Poutyl à Olivet. © Radio France - François Ventéjou

"On voit loin l'avenir du festival"

Trois facteurs expliquent la réussite du festival pour Pauline Legros : "La météo, on a eu que du soleil, et puis la fin de la période Covid, on sent des gens qui ont envie de sortir. Mais également, la gratuité, sauf pour Thomas Fersen et Tom Villa." L'essentiel des spectateurs du festival est originaire de l'agglomération orléanaise.

Avec une édition à plus de 10.000 personnes, "on voit loin l'avenir du festival", dixit la chargée de programmation. Le festival compte s'appuyer sur son éclectisme et sa pluridisciplinarité. En effet, il y a aussi bien des concerts de reggae de jazz et de pop, que des pièces de théâtre pour les enfants que les adultes, avec par exemple le théâtre participatif. "Les personnages de la pièce sont les spectateurs", explique Olivier Tonon de la Fox Compagnie, qui a joué ce samedi. Ce dimanche, deux pièces de théâtre vont venir clôturer le festival.