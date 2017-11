Olivia Ruiz, la "femme chocolat", livre ses secrets à la MC2 Grenoble

Après la comédie musicale Volver signée Jean-Claude Gallotta, la « femme chocolat » revient à la MC2 avec un cinquième album sensuel et organique "A nos corps aimants".

La chanteuse d’origine catalane persévère dans le registre espiègle, charnel et romantique. Quatre années après Le calme et la tempête, elle dévoile sa féminité, ses doutes et ses désirs dans À nos corps aimants. Des notes ensorceleuses, des cris du cœur, des amours passionnelles et des chimères, et même une berceuse composée pour son fil, Nino.

« Miss Météores » signe un album féministe sans pour autant oublier ses racines espagnoles. Un joyeux cabaret où sa voix chaleureuse résonne au son des cuivres, des banjos et des ukulélés. Elle nous emmène aussi au pays du Soleil levant ou encore dans le monde imaginaire de Dalí. Sur scène, c’est une mini tornade vocale au charme envoûtant qui enchaîne les titres baroques et barrés, pleine d’une fougue malicieuse hautement contagieuse.

A la MC2 Grenoble jeudi 23 novembre 2017, 19h30 Salle René Rizzardo durée 1h45, concert debout.