Olivier Calmel et Oscar Navarro, deux grand noms de la musique symphonique à Bourges ce soir pour un concert

Deux très grands noms de la musique symphonique présents à l'Auditorium de Bourges ce mercredi soir (09/11) pour un concert exceptionnel de l'Harmonie de Bourges. Olivier Calmel et Oscar Navarro seront présents.

L'orchestre berruyer jouera une création d'Olivier Calmel, le français de 48 ans, compositeur, orchestrateur et pianiste, a composé pour un nombre impressionnant d'ensemble symphoniques dont l' Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre national d'Île-de-France, la Maîtrise de Radio France, les solistes de l’Orchestre de la Suisse romande, ou encore Paris Brassband.L'œuvre interprétée ce soir a été composée le cadre d'un projet avec l'Orchestre d'Harmonie de la Région Centre.

Quant au compositeur espagnol Oscar Navarro il dirigera lui-même l'orchestre sur deux de ses œuvres.

La musique d'Oscar Navarro, clarinettiste et compositeur de 41 ans, a été jouée dans des salles de concert du monde entier, telles que le théâtre de la Scala à Milan, le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles ou encore le Carnegie Hall de New York par les formations les plus prestigieuses.

Le concert commence à 20 heures, dans l’auditorium du conservatoire de Bourges, 34, rue Henri-Sellier.

Entrée : 8 € tarif plein ; 5 € tarfi réduit, gratuit pour les élèves du conservatoire et les moins de 10 ans.