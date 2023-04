Olivier Marchal à Reims Polar : "Quand je travaille, je pense aux flics qui vont regarder", confie le cinéaste

C'est une "gueule" du polar français. Une figure désormais bien connue du grand public. Un ancien "flic" devenu comédien, réalisateur et scénariste, à qui l'on doit l'incontournable "36 quai des Orfèvres" (2004). Olivier Marchal était à Reims ce week-end des 8 et 9 avril pour le festival Reims Polar . Le cinéaste est venu assister à la projection de "Borderline" (2015), un film dont il est le réalisateur. Projection suivie d'un échange avec le public. Il a répondu aux questions de France Bleu Champagne-Ardenne. Interview.

France Bleu Champagne-Ardenne : En tant qu'ancien policier qui évolue dans le monde du cinéma, forcément, vous êtes à Reims Polar dans votre élément ?

Olivier Marchal : Oui ! Je rêvais de faire du cinéma depuis très longtemps, depuis tout petit. J'étais flic et très vite, j'ai commencé à écrire. Je me suis vendu comme ancien flic, ça a marché et c'est vrai qu'après, j'ai été marqué au fer rouge avec "36 quai des Orfèvres". Même si j'ai essayé de faire beaucoup de choses différentes, je peux difficilement échapper au genre polar.

La justesse, la crédibilité, d'un film policier, en tant qu'ancien du métier, c'est important pour vous ?

Oui, la crédibilité est importante. Après, on fantasme. Dans mes films, le fond est vrai, mais la forme ne l'est pas. Évidemment, les flics, ils ont parfois des maisons, des apparences un peu plus sexy que ce qu'ils auraient dans la vie. Ils ont des bagnoles un peu plus chères que celles qu'ils pourraient se payer. Mais moi, j'avais un producteur, qui est décédé depuis, et qui me disait que le cinéma doit être plus beau que la vie. Le fond doit être vrai, c'est-à-dire les rapports, l'enquête, l'attitude, les comportements, l'action... Jean-Pierre Melville (réalisateur décédé en 1973, ndlr) disait qu'au cinéma, le milieu des voyous ne devait pas être le milieu tel qu'il est, mais tel qu'il aurait aimé qu'il soit. C'est à nous d'orchestrer tout le monde pour que ça soit crédible. Après, on fantasme. Tout ça, c'est le but du cinéma, c'est de faire rêver les gens.

Il y a un jury Police, composé de professionnels du métier. Est-ce que c'est d'autant plus important d'être crédible quand on sait qu'on s'adresse à eux ?

Oui, après, je sais que les flics adorent mes films, parce qu'ils savent que le fond est vrai. Et que les comportements, les scènes d'action, sont crédibles. Ils peuvent me reprocher qu'il y a toujours des flics ripous et parfois, ils me demandent pourquoi je ne fais pas des films hyper positifs. Je réponds que c'est parce que ça pimente un peu la sauce, c'est tout, et puisque ça existait, mais que c'est de plus en plus rare. Mais je sais que quand je travaille, je pense aux flics qui vont regarder, aux gendarmes, à tous ceux qui font partie des forces de l'ordre, comme on dit. Et que ce soit crédible pour eux qui s'y retrouvent, c'est important, bien sûr.

On parle de défiance envers la police. Les caricatures, les fausses représentations, ça n'aide pas forcément à apaiser les tensions ?

Non, je sais bien, mais bon, on est dans un pays comme ça. Il y a eu le Bataclan, c'étaient les vainqueurs, les héros. Aujourd'hui, ça devient des nazis, des tueurs et des violeurs. Des termes que je n'ai même pas envie d'entendre. La haine du flic, c'est désolant. Mais bon, moi, je suis de tout cœur avec eux. Je sais qu'il y a des mecs bien à 98 % et c'est pour ces 98 % là qu'il faut continuer à dire que c'est un métier de valeurs et fait par des gens bien qui se lèvent le matin, non pas pour aller casser et fracasser des gens, mais qui se lèvent pour prévenir, servir et protéger. Ça a toujours été la base du métier de flic.

Revenons à votre actualité dans le cadre du polar. Avez-vous des projets dont vous pouvez nous parler ?

Je viens de réaliser une série à Marseille, "Pax Massilia", pour Netflix qui va sortir à la rentrée. Et là, je suis en écriture d'un polar encore. Et puis j'ai deux projets de polar en écriture, un aux Caraïbes et puis un autre sur le continent. En tant qu'acteur, je vais tourner aussi dans deux polars pour France Télévisions, puis pour TF1, puis une comédie aussi sur le bassin d'Arcachon.